Slaven Bilić stiže na Sport Fest: novi izbornik Hrvatske otkriva kako stvarati pobjedničku momčad

Jedan od najuspješnijih hrvatskih nogometnih stručnjaka i novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, glavno je ime konferencije koja će se održati 15. i 16. listopada u sklopu ovogodišnjeg izdanja Sport Festa u Poreču. U trenutku kada ga očekuje jedan od najvećih izazova karijere – slaganje nove reprezentacije i priprema za nadolazeće kvalifikacijske cikluse – Bilić će s publikom podijeliti svoja promišljanja o sportskoj izvrsnosti, liderstvu, stvaranju pobjedničke momčadi i vrijednostima koje čine razliku na najvišoj razini sporta. Govorit će i o aktualnim sportskim temama, izazovima modernog nogometa te budućnosti sporta i s njim povezanih industrija.

Tijekom bogate karijere Slaven Bilić ostavio je dubok trag u europskom i svjetskom nogometu. Kao izbornik Hrvatske odveo je reprezentaciju do četvrtfinala Europskog prvenstva 2008. godine, a potom uspješno vodio neke od najvećih klubova i reprezentacija, među kojima su Beşiktaş, West Ham United, Lokomotiv Moskva, Beijing Guoan, Watford, West Bromwich Albion i Al Fateh. U svakoj sredini ostavio je prepoznatljiv pečat kao trener koji jednaku važnost pridaje taktici, karakteru, međuljudskim odnosima i razvoju liderskih kvaliteta, zbog čega će njegovo izlaganje na Sport Festu biti prilika za jedinstven uvid u način razmišljanja jednog od najcjenjenijih hrvatskih nogometnih stručnjaka.

Središnji dio programa čini velika konferencija s osam panela i predavanja posvećenih sportskom menadžmentu, leadershipu, marketingu, zdravlju i tehnologiji, na kojima će vodeći domaći i međunarodni stručnjaci predstaviti trendove i rješenja koja oblikuju budućnost sporta.

U dva dinamična dana konferencijskog programa Sport Festa na jednom će se mjestu okupiti vodeći stručnjaci iz svijeta sporta, poslovanja i inovacija. Sudionike očekuju inspirativna predavanja renomiranih domaćih i međunarodnih govornika iz područja sportskog menadžmenta, marketinga, organizacije događanja i sponzorstava, kao i panel rasprave i radionice usmjerene na razmjenu iskustava, razvoj liderskih vještina i poticanje novih ideja. Konferencija će ponuditi uvid u najnovije trendove i izazove sportske industrije te pružiti priliku za vrijedno umrežavanje sa sportašima, predstavnicima klubova, tvrtki, brendova i institucija. Sport Fest iz godine u godinu bilježi iznimnu posjećenost, a organizatori ove godine očekuju rekordan broj sudionika i posjetitelja.Uz bogat sadržaj i konkretna, primjenjiva znanja, Sport Fest i ove godine potvrđuje svoju ulogu ključnog regionalnog mjesta susreta svih koji žele razvijati sport i sportsko poslovanje.