U povijesti Barcelone ovo je uspio samo Rakitić pa dobio novi nadimak

Ivan Rakitić s Barcelonom je igrao u sedam finala i u svih sedam je pobijedio.

To nije uspjelo nijednom drugom igraču katalonskog velikana u povijesti, pa ne čudi da su mu u klubu dali novi nadimak - 'Gospodin finale'.

- Rakitića je netko dotakao čarobnim štapićem. On ne zna što znači izgubiti finale s Barcelonom - hvale Katalonci na službenim stranicama našeg igrača.

Mr. Final: @ivanrakitic is the Barça's all-time leader in single-game finals played without having lost. pic.twitter.com/6EMsBjAzcD