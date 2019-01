Zagrebački derbi ABA lige, oslabljena Cedevita traži osvetu za poraz

Dom sportova ovog će vikenda ugostiti hrvatski košarkaški derbi (subota, 21 sat). Cibona i Cedevita sastat će se u 15. kolu ABA lige, a vitamini će u goste doći bez ozlijeđenih Marka Banića i Karla Žganeca. Upitan je i glavni trener Slaven Rimac koji je još uvijek bolestan.

Momčad će tako vjerojatno ponovno voditi njegov pomoćnik Teo Čizmić.

Čeka ih teška utakmica

– Sigurno da neće biti laka utakmica. Cibona je dobra ekipa koja u zadnje vrijeme igra dobru košarku. U povijesti su utakmice Cibone i Cedevite uvijek bile zanimljive i u egalu tako da ne mislim da će ova biti drugačija od prethodnih, ali nadam se da će ishod biti u našu korist – rekao je bek Cedevite Filip Krušlin.

Da, nadaju se pozitivnom ishodu za sebe, posebice zato što je u četvrtom kolu ABA lige Cedevita u Draženovu domu kod Cibone poražena sa 75:78. No, dok Cedevita dolazi pomalo desetkovana, ni Ciboni ne cvjetaju ruže. Neki su joj igrači upitni, bez nekih je ostala...

Galerija: Cibona pobijedila FMP, Zadar u produžetku slomio Olimpiju

– Čeka nas vrlo teška utakmica, znamo o kakvom je protivniku riječ. U dugom su nizu bez poraza u ABA ligi i to dovoljno govori o njihovoj kvaliteti. Mi imamo određenih problema, upitan je nastup Marka Ljubičića koji cijeli tjedan nije trenirao niti je igrao utakmicu kupa tako da smo praktički bez njega i Uljarevića koji je otišao. Dobili smo Roka Rogića na jedinici, no on još nije pohvatao sistem tako da ćemo tu biti znatno oslabljeni. Međutim, s druge strane, nadam se da će ovi igrači koji budu u rosteru dati sve od sebe da odigramo jednu dobru utakmicu, a hoće li to biti dovoljno, vidjet ćemo – rekao je u najavi utakmice trener Cibone Ivan Velić.

Igraju sve bolje i bolje

Dobru i kvalitetnu utakmicu očekuju i igrači.

– Nadam se da nas očekuje jedan dobar derbi, dobra utakmica. Moram reći da smo se u zadnje vrijeme dosta digli kroz trening i utakmice. Dolaskom Rogića i Pilepića imamo veću rotaciju i igramo sve bolje i bolje. Respektiramo Cedevitu, ali mislim da imamo svoju šansu i, uz dobru igru, koncentriranih 40 minuta, borbenost, veliku energiju, nadam se da možemo izvući pozitivan kraj – zaključio je Igor Marić, igrač Cibone.

>> Pogledajte nastup hrvatske klape Astoria uoči NBA utakmice