Robert Seligman se oprašta od Osijeka, Srbić uzbuđen: Obožavam biti ovdje!

Od četvrtka do nedjelje Osijek je domaćin 13. izdanja gimnastičkog natjecanja DOBRO Svjetski kup na kojem će u dvorani Gradski vrt nastupiti osmero hrvatskih predstavnika: Ana Đerek, Tijana Korent, Tina Zelčić i Antea Ercegović u ženskoj te Tin Srbić, Filip Ude, Robert Seligman i Aurel Benović u muškoj konkurenciji.

Uoči prvog kvalifikacijskog dana, koji je na rasporedu u četvrtak, s početkom u 15 sati, članovi hrvatske reprezentacije gostovali su na konferenciji za medije, a pridružio im se i sportski direktor natjecanja Vladimir Mađarević.

- Poznati smo kao jedna od najposjećenijih etapa Svjetskog kupa u svijetu pa tako i ove godine imamo 30 zemalja učesnica što je velik broj i rekordan ove godine od svih organizatora World Challenge cupa iz kalendara Svjetske federacije. Dolazi nam 140 sportaša i preko 300 popratnog osoblja. Rado nam se odazivaju olimpijski, svjetski i europski prvaci, a ove godine tu je aktualni olimpijski pobjednik na tlu Artem Dolgopjat koji je ujedno i najveći konkurent našem Aurelu Benoviću i biti će zanimljivo vidjeti njih dvojicu u međusobnom srazu. Bit će ovo pravi gimnastički spektakl i drago mi je što nam se vraćaju gledatelji - istaknuo je Mađarević.

Prvog kvalifikacijskog dana u lovu na finale bit će Aurel Benović na tlu, Robert Seligman i Filip Ude na konju s hvataljkama te Tijana Korent i Antea Ercegović na preskoku.

- Super sam, dobro se osjećam, ovo je za mene posljednji Svjetski kup ove polusezone. U kvalifikacijama ću ići lakšu vježbu, "sigurniju" varijantu. Nadam se finalu, a u finalu ću pokušati vježbu s "Busnarijem". Vraćam ga u svoju vježbu, jer se jedino s tom vježbom mogu boriti za neku veću medalju, na svjetskom ili europskom prvenstvu - rekao je osvajač olimpijskog srebra iz Pekinga 2008. Filip Ude.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 08.06.2022., Osijek - Konferencija za medije DOBRO World Cupa Osijek 2022. na kojoj su nazocili clanovi i clanice hrvatske gimnasticke reprezentacije. Ana Djerek, Antea Ercegovic, Aurel Benovic, Filip Ude, Robert Seligman,Tijana Korent, Tin Srbic, Tina Zelcic

Po posljednji put pred osječkom publikom nastupit će Robert Seligman.

- Ovaj nastup biti će mi rekordni 12. u mom rodnom gradu na našem najvećem i najdražem natjecanju. S obzirom da sam osvojio već i zlato i srebro i broncu, vrijeme je da prepustim mjesto nekim mlađima, prvenstveno Mateu Žugecu, Marku Sambolecu, Jakovu Vlaheku i drugima koji su dobri, ali nikako ne mogu napraviti taj sitni iskorak i pobijediti mene ili Udea i ne mogu nastupiti na SK u Osijeku. Pravilo je da iz jedne zemlje na jednoj spravi smiju nastupiti samo dvojica, a moja je odgovornost kao hrvatskog reprezentativca i jednog od najiskusnijih članova da dam šansu mladima, jer oni trebaju biti bolji i uspješniji od nas. Ovo nije kraj moje karijere, ali jest oproštaj od Svjetskog kupa u Osijeku.

Aurel Benović će na tlu braniti prošlogodišnje srebro.

- Zadovoljan sam kako sam otvorio prvi dio sezone, s osvajanjem srebra i bronce na Svjetskim kupovima u Cottbusu i Dohi. Nadam se da ću i ovdje što bolje odraditi vježbu u kvalifikacijama, ući u finale i u njemu se boriti za medalju. Prošle godine zbog COVID-a nismo imali gledatelje u Gradskom vrtu, zato mi je drago što će nas ovaj put ponovno doći bodriti i uživati u našim nastupima.

Iskusnu Tijanu Korent domaći nastupi i dalje posebno inspiriraju.

- Uvijek mi je drago nastupiti pred domaćom publikom. S obzirom na ozljedu ramena koja se nedavno dogodila, zbog čega sam primila blokadu, nadam se da ću moći uspješno odraditi kvalifikacije kao što sam ih odradila na državnom prvenstvu koje je bilo prošli vikend također ovdje. Nadam se da ću ovdje nastupiti i u finalu, ali ako se i ne dogodi, to je sport, ozljede i greške se događaju. S obzirom da sam doma, nekako je ta želja za finalom još veća.

Uz Korent će u preskoku nastupiti i 16-godišnja debitantica Antea Ercegović.

- Meni je ovo prvi Svjetski kup. Treme uvijek ima, ali to je ona pozitivna trema i kad sam pod takvom tremom napravim čak i bolje. Nadam se da će biti sve u redu, da ću skočiti svoja dva skoka onako kako treba. Nekako mi je lakše što je i Tijana Korent na preskoku, što nisam sama u kvalifikacijama te sprave, pogotovo na mom prvom velikom natjecanju. Puno mi je lakše uz nju.

U petak, također od 15 sati, na rasporedu su kvalifikacijski nastupi Tina Srbića na preči, Ane Đerek na gredi i tlu, a Tina Zelčić koja je u posljednji tren zamijenila ozlijeđenu Christinu Zwicker, nastupiti će na gredi.

Foto: EXPA/EXPA GER, 44. Turnier der Meister in Cottbus 23.11.2019, Lausitz Arena, Cottbus, GER, 44. Turnier der Meister in Cottbus, im Bild Am 1. Finaltag werden bei den Männern die Sieger am Boden, an den Ringen und dem Pauschenpferd gesucht. Die Frauen weitteifern am Schwebebalken und beim Sprung um die Medaillen. Robert Seligman (CRO) turnt am Pauschenpferd.

- Prije nekoliko dana ovdje sam osvojio naslov na nacionalnom prvenstvu s jako dobrom vježbom. Osjećam se stvarno jako dobro. Ta ozljeda ključne kosti koju vučem od prije tri mjeseca nije skroz zaliječena niti dobro kako bih htio da bude, ali uspijevam se s njom boriti i fizički dizati. Iz dana u dan osjećam napredak. Stvarno vjerujem da ću ovdje u kvalifikacijama uspjeti napraviti jednu dobru vježbu da onda u finalu mogu opet osjetiti atmosferu koja ovdje u Osijeku bude najbolja od svih Svjetskih kupova gdje sam ikada nastupio. Obožavam ovdje nastupati, ovo mi je najdraži Svjetski kup. Nadam se da ću opet razveseliti osječku publiku - poručio je aktualni olimpijski doprvak na preči.

U petak će svoje mjesto u finalu tražiti i hrvatska olimpijka Ana Đerek, koja ima lijepe uspomene na prošlogodišnje natjecanje u Osijeku.

- Odmorna sam, spremna i uzbuđena. Jedva čekam. Prošla godina u Osijeku bila je sjajna, dvije medalje, zlato na parteru, sada mi svi dolaze i opet spominju medalje... Ne volim kad ljudi puno očekuju od mene i kad mi svi komentiraju prošlu godinu koja je bila nestvarno dobro odrađena i sve se posložilo. Svjesna sam da je ovo sport i da se neće stvari svaki put tako posložiti. Vjerujem da sam jednako dobro spremna kao i prošle godine, ali koji će rezultat biti, nitko od nas ovdje ne može garantirati. Već prije 10 dana na Svjetskom kupu u Varni s dvije medalje, zlatom na gredi i broncom na parteru, potvrdila sam da sam u dobroj formi, fizički sam spremna odraditi nove vježbe koje sam spremila za ovu sezonu i nadam se da ću to pokazati u petak u kvalifikacijama.

Uz Anu Đerek će na gredi nastupiti i Tina Zelčić.

- Sretna sam što sam dobila priliku zamijeniti Christinu Zwicker koja se, nažalost, ozlijedila i neće moći nastupiti. Sretna sam što sam dobila priliku baš na našem turniru, pred domaćom publikom. Dat ću svoj maksimum u petak u kvalifikacijama da opravdam to što sam prva rezerva. Nisam previše proučavala konkurenciju, ne želim se opterećivati s drugima. Mislim da sam spremna za natjecanje.

Ulaznice za finalna natjecanja moguće je u pretprodaji kupiti u Centru Sokol po cijeli od 30 kuna za jednodnevni i 50 kuna za dvodnevni program, dok djeca do 12 godina imaju slobodan ulaz. Kupnja ulaznica bit će moguća i na blagajnama ispred Gradskog vrta u dane finala.

Oba finalna dana ljubitelji gimnastike koji ne budu u dvorani Gradski vrt moći će pratiti u prijenosima na Drugom programu Hrvatske televizije od 16 sati.