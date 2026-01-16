Naši Portali
NOVI DETALJI SASTANKA

Objava s Džekom iz Zagreba digla cijelu državu na noge, oglasio se njegov PR i rastužio mnoge

Sarajevo: Trening nogometne reprezentacije BiH
Armin Durgut/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
16.01.2026.
u 10:33

Nakon što je FK Željezničar službeno potvrdio da je održan sastanak s klupskom legendom Edinom Džekom u Zagrebu, navijači su se ponadali senzacionalnom povratku na Grbavicu. Ipak, nedugo zatim stiglo je priopćenje iz Džekinog tima koje je ugasilo svaku nadu i pojasnilo da je susret bio isključivo prijateljske i savjetodavne prirode

Vijest da se predsjednik Upravnog odbora FK Željezničar Nijaz Brković sastao s Edinom Džekom u Zagrebu odjeknula je poput bombe i zapalila maštu navijača. Pristaše sarajevskih Plavih danima su na društvenim mrežama vodili kampanju pod sloganom "Vrijeme je", prizivajući povratak legendarnog napadača u klub u kojem je sve počelo. Kada je i sam klub s Grbavice potvrdio da su se vodili razgovori, euforija je dosegnula vrhunac. Činilo se da je povratak "Dijamanta" realniji no ikad, pogotovo uzimajući u obzir njegovu situaciju u talijanskoj Fiorentini, gdje se 39-godišnji napadač navodno ne nalazi u planovima trenera i na izlaznim je vratima kluba.

U svom službenom priopćenju, Željezničar je informirao javnost "da je održan sastanak sa Edinom Džekom" na kojem se razgovaralo o "budućim planovima i strateškom razvoju Kluba, kao i o potencijalnim oblicima saradnje". Iako se transfer nije izravno spominjao, takva zagonetna formulacija ostavila je širom otvorena vrata za špekulacije. Navijači su u tome vidjeli jasan znak da se radi na transferu koji bi bez sumnje bio najveći u povijesti bosanskohercegovačke lige. Cijela priča dobila je na težini jer se klub, pod novim vodstvom, nalazi u stabilnoj financijskoj situaciji.

Međutim, samo nekoliko sati nakon što je san o Džekinom povratku postao glavna tema, uslijedio je hladan tuš. Iz tima kapetana bh. reprezentacije stigla je poruka koja je ugasila sve nade navijača. Jasmin Ligata, PR menadžer Edina Džeke, kratko je i jasno demantirao da je transfer bio tema razgovora, naglasivši kako takva opcija "u ovom trenutku nije realna opcija". Navijačka euforija u trenutku je splasnula, a san o gledanju Džeke u plavom dresu ponovno je odgođen.

Foto: Screenshot Instagram

Ligata je pojasnio pravu prirodu sastanka, istaknuvši da on nije imao veze s igračkim angažmanom. "Edin Džeko i Nijaz Brković nisu razgovarali o Edinovom transferu u FK Željezničar. Razgovarano je o viziji Uprave Želje za budućnost. Razgovor je bio savjetodavan i prijateljski", poručio je Ligata. Iako se Džeko, kao počasni član i ambasador kluba, uvijek rado odazove pozivu i pomogne savjetom, njegov igrački povratak u matično jato, iz kojeg je 2005. godine otišao za svega 25 tisuća eura, zasad ostaje samo želja navijača. Mnogi se ipak nadaju da bi se priča mogla promijeniti na ljeto.
Ključne riječi
Zagreb BiH Edin Džeko

Želite prijaviti greške?

