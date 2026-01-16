Procurilo s kime se Edin Džeko našao na tajnom sastanku u Hrvatskoj: 'Bomba iz Zagreba'

Navijači sarajevskog Željezničara posljednjih dana su na društvenim mrežama pokrenuli inicijativu za povratak legendarnog Edina Džeke (39), a predsjednik Upravnog odbora kluba Nijaz Brković u petak se u Zagrebu našao upravo s Džekom. Glavna tema razgovora bila je budućnost FK Željezničar, javlja tamošnji portal SportSport.ba u tekstu naslova: 'Bomba iz Zagreba: Održan sastanak prvog čovjeka Željezničara i Edina Džeke!'

Prema zasada neslužbenim informacijama ovog medija iz Bosne i Hercegovine, sastanak je ocijenjen više nego uspješnim te su razmijenjena mišljenja o budućnosti kultnog kluba. Piše se kako je nakon razgovora mogućnost Džekinog povratka na Grbavicu postala vrlo realna opcija.

Džeko je karijeru započeo u Željezničaru, odakle je kao mladi igrač otišao u Češku, gdje je igrao za Usti i Teplice. Njegov profesionalni put odveo ga j u Wolfsburg, Manchester City, Romu, Inter i Fenerbahče. Prošlog ljeta vratio se u Italiju potpisavši ugovor s Fiorentinom. Za klub iz Firence je u dosadašnjem dijelu sezone odigrao 18 utakmica i postigao dva gola. Prema medijskim napisima, Džeko bi je na odlasku iz kluba, pa bi se tako mogao vratiti na Grbavicu.