KVALIFIKACIJE ZA EUROBASKET

Hrvatske košarkašice upisale važnu pobjedu protiv Makedonki

Beograd: Hrvatske košarkašice poražene od Srbije 85:57 u 3. kolu kvalifikacija za EP
Dusan Milenkovic
VL
Autor
Hina
18.11.2025.
u 22:15

Hrvatska je upisala važnu pobjedu u borbi za prva dva mjesta u skupini nakon pobjede u Grčkoj (76-73) i domaćeg poraza od Danske (77-89). Protiv Makedonije pobjeda nijednom nije dolazila u pitanje, Hrvatice su dobile sve četvrtine, a zadnju s 20-8.

Hrvatske košarkašice slavile su u 3. kolu kvalifikacija za EuroBasket u Slavonskom Brodu protiv Sjeverne Makedonije s 83-55 (19-17, 25-15, 19-15, 20-8).

Hrvatska je upisala važnu pobjedu u borbi za prva dva mjesta u skupini nakon pobjede u Grčkoj (76-73) i domaćeg poraza od Danske (77-89). Protiv Makedonije pobjeda nijednom nije dolazila u pitanje, Hrvatice su dobile sve četvrtine, a zadnju s 20-8.

Kod Hrvatske su Ana Marija Begić Andrijana Cvitković zabile po 15 poena, dok je Meritt Hempe (15) predvodila Makedonke. 

Nakon tri kola Hrvatska vodi s omjerom 2-1, a sljedeći dvoboj igrat će 11. ožujka, kada dočekuju Grkinje
Ključne riječi
košarka Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija

