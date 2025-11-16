Medveščak gubi u prosjeku s 35, a Split s 46 koševa razlike

Košarkašice Medveščaka, nekadašnje prvakinje Hrvatske, ruše ove sezone neslavne rekorde. Nakon šest odigranih utakmica u domaćoj ligi su na posljednjem mjestu, a sada su ispale i u prvom kolu kupa Ružice Meglaj.

Ono što upada u oči jest razlika kojom košarkašice Medveščaka gube svoje utakmice. U sedam utakmica imaju minus 242 koš razliku što znači da su u prosjeku gubile s 34,5 koševa po utakmici.

Serija bi se mogla prekinuti 22. studenog kada idu u goste Splitu. Naime, Splićanke su u dosadašnjih sedam prvenstvenih utakmica, a odigrale su jednu više do Medveščaka, izgubile svih sedam.

Njihova koš razlika je minus 330 što znači da su svoje utakmice gubile s čak 46 koševa razlike. Bit će zanimljivo vidjeti koja će od ove dvije ekipe do prve pobjede u ovoj sezoni.