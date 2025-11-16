Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Na rubu

Medveščak gubi u prosjeku s 35, a Split s 46 koševa razlike

Autor
Damir Mrvec
16.11.2025.
u 20:53

Košarkašice Medveščaka, nekadašnje prvakinje Hrvatske, ruše ove sezone neslavne rekorde. Nakon šest odigranih utakmica u domaćoj ligi su na  posljednjem mjestu, a sada su ispale i u prvom kolu kupa Ružice Meglaj.

Košarkašice Medveščaka, nekadašnje prvakinje Hrvatske, ruše ove sezone neslavne rekorde. Nakon šest odigranih utakmica u domaćoj ligi su na  posljednjem mjestu, a sada su ispale i u prvom kolu kupa Ružice Meglaj.

Ono što upada u oči jest razlika kojom košarkašice Medveščaka gube svoje utakmice. U sedam utakmica imaju minus 242 koš razliku što znači da su u prosjeku gubile s 34,5 koševa po utakmici.

Serija bi se mogla prekinuti 22. studenog kada idu u goste Splitu. Naime, Splićanke su u dosadašnjih sedam prvenstvenih utakmica, a odigrale su jednu više do Medveščaka, izgubile svih sedam.

Njihova koš razlika je minus 330 što znači da su svoje utakmice gubile s čak 46 koševa razlike. Bit će zanimljivo vidjeti koja će od ove dvije ekipe do prve pobjede u ovoj sezoni. 
Ključne riječi
Split Medveščak Prvenstvo Hrvatske Kup Ružice Meglaj Rimac košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja