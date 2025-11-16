Split nanio prvi poraz Zadru u domaćem prvenstvu

Košarkaši Splita su u 8. kolu SuperSport Premijer lige na Gripama, nakon produžetka, svladali Zadar s 88:82 (23:22, 15:14, 19:14, 13:20, 18:12) i nanijeli mu prvi prvenstveni poraz.

U odličnoj atmosferi, pred oko dvije tisuće gledatelja, cijeli događaj otvorio je gradski zbor Brodosplit otpjevavši “Lijepu našu” i “Lijepa li si”. Dodatnu draž dao je šou s rasvjetom, a kada je krenula utakmica započela je i rovovska bitka.

Split se u nekoliko navrata odvajao, Zadar stizao, pa i prestigao u posljednjoj četvrtini, ali u neizvjesnoj završnici, pri rezultatu 70:70 promašivali su Mihailović i Kučić.

U produžetku Split je imao više smirenosti i premda je Zadar zahvaljujući Mihailoviću (22 poena) poveo 72:76, na krilima Jordana (23 poena), Drežnjaka (15 poena) i Dragića (11 poena) “Žuti” su došli do vrijedne pobjede. Uz ovu trojicu kod Splita su zapažene role imali Sikirić i Marinelli.