Iz Toronta do svijeta na kockicama: Sabrina Šančić osvaja globalno tržište hrvatskim tenisicama od kristala

Sabrina Šančić iz Toronta nije rođena Hrvatica, nije odrasla uz Lijepu Našu ni uz zvuke tamburice, ali danas je jedna od najprepoznatljivijih ambasadorica hrvatskog identiteta u Sjevernoj Americi. Sve je počelo od božićnih ukrasa, nastavljeno tenisicama ukrašenim kristalima u “kockastom” crven-bijeli uzorku, a završilo, ili bolje rečeno, tek se razgranalo - nagradama, slavnim klijentima i narudžbama s pet kontinenata.

Priča o početku njenog biznisa počinje skromno. Prije sedam godina Sabrina je razmišljala što ponijeti prijateljima za Božić. Umjesto uobičajene boce vina, odlučila je napraviti ukrase s hrvatskim motivima. Reakcija je bila neočekivana. "Kad su ih vidjeli, počele su stizati poruke - imam rodbinu u Calgaryju, u Montrealu, u Vancouveru..." Uskoro su narudžbe dolazile iz cijele Kanade, potom iz Amerike i Australije, a naposljetku i iz same Hrvatske. Ono što je trebalo biti mali znak pažnje pretvorilo se u posao koji danas zapošljava pomoćnice, puni podrum kutijama tenisica i šalje pakete diljem svijeta.

Sabrina se udala za Hrvata i tako zaljubila u kulturu. Naučila je jezik, zaronila u tradiciju i običaje, uključila se u župnu zajednicu crkve Norval kod Toronta, a njezina kći pleše kolo. Zajednica je to i prepoznala - prošle je godine na konferenciji ACAP (The Association of Croatian American Professionals) primila nagradu “Prijatelj Hrvatske”.

"Nisam htjela biti ona koja stoji sa strane dok se svi oko mene zabavljaju", kaže Sabrina. "Jednostavno sam zaronila u sve to. A onda su mi počeli govoriti: pa ti si Hrvatica." Kaže da je to ponos koji ne može opisati riječima. Najpoznatiji Sabrinin proizvod su tenisice ukrašene kristalima u crveno-bijelom “kockastom” uzorku. Cijela ideja nikla je na njezinom vlastitom vjenčanju, kada nigdje nije mogla pronaći cipele kakve je zamišljala pa ih je odlučila napraviti sama. Kad ih je pokazala gostima, telefon je počeo zvoniti.

Pravi zamah donijelo je Europsko prvenstvo, kad su fotografije kockastih Nikeica preplavile europske društvene mreže. No iza ljepote stoji pravi zanat. "Priprema površine je sve", objašnjava Sabrina. "Testirala sam ljepilo za ljepilom. Morala sam izračunati koliko kvadratića može stati na jednu tenisicu, kako ih prilagoditi veličini dječje cipele, kako osigurati da boje savršeno odgovaraju zastavi." Crvena mora biti prava crvena. Plava - prava nijansa plave. "Mi se s tim ne šalimo," govori nam.

Jedna tenisica odnese dva do tri sata rada. Za Svjetsko prvenstvo Sabrinin podrum, pretvoren u pravi atelier. "Moja kuća sad izgleda kao prodavaonica cipela", smije se. "Svi u Torontu znaju: ove godine nema šanse da ću dugo ostajati na zabavama, imam previše posla."

Najemotivnija priča dolazi iz samih početaka. Jedna je klijentica naručila cipele za novorođenče – jednu cipelicu u hrvatskoj, drugu u talijanskoj varijanti. Sabrina ih je osobno dostavila. "Baka i djed upravo su stigli iz Hrvatske. Počeli su plakati od sreće. Nudili su mi rakiju, zajedno smo jeli kolače. Bila sam stranac, a osjećala sam se kao dio obitelji." Upravo je taj trenutak, kaže, bio presudan, i pokrenuo je sve što je uslijedilo.

Nisu zaostajali ni zvučniji klijenti. Kad su je kontaktirali iz tima kanadske glazbene legende Shanije Twain, Sabrina isprva nije mogla vjerovati. "Kao tinejdžerica pjevala sam njezine pjesme u svojoj sobi, a sad ona nosi moj rad." Uz Svjetsko prvenstvo koje će se dijelom igrati upravo u Torontu, Hrvatska 23. lipnja igra protiv Paname, Sabrina već osjeća groznicu koja se širi gradom. "Na svakom događaju razgovori idu samo u jednom smjeru: tko ide na utakmicu, gdje sjedi, gdje ostaje, što se događa prije, što poslije. Grad se sprema za milijune posjetitelja." A ona ima jednu posebnu želju. "Nadam se da će osvijetliti CN Tower u bojama kockica. Pričali smo o tome na jednom skupu Komore. Bilo bi nevjerojatno."

