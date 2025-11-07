Hrvatska senzacije pokorit će Europu: 'Taj posao bit će najveći u povijesti, sto posto'

Franko Kovačević, 26-godišnji hrvatski napadač, ima stratoferski početak sezone koji ga je lansirao na naslovnice europskih medija. U dresu slovenskog Celja, postigao je 25 pogodaka u 23 nastupa, čime je statistički najbolji strijelac na svijetu po omjeru golova i minuta. Dominantan je u slovenskoj ligi s 12 golova u 11 utakmica, dok je u Konferencijskoj ligi s pet pogodaka vodeći strijelac. Njegova zapanjujuća efikasnost svrstava ga u sam vrh napadača na kontinentu.

Takva golgeterska eksplozija nije prošla nezapaženo, a najkonkretniji interes pokazuje Sevilla. Klub iz Andaluzije vidi ga kao strateško pojačanje i već je poslao skaute na utakmice Celja. U Sevilli vjeruju da bi se Kovačević, visok 186 cm, sa svojom fizičkom snagom i osjećajem za gol, savršeno uklopio u njihov stil. Prema izvorima, Španjolci već sastavljaju dosje kako bi aktivirali ponudu u zimskom roku, a nagađa se o iznosu manjem od pet milijuna eura. Sevilla nije jedina. Kovačevićev uspon privukao je i Celtu Vigo, Fiorentinu te Spartu Prag, potvrđujući da je Hrvat jedna od najtraženijih "devetki" na tržištu. Kao kruna forme stigao je i pretpoziv u hrvatsku reprezentaciju, što mu je dodatno podiglo status. Ugovor s Celjem do 2028. čini ga stabilnom investicijom za klubove koji traže napadača s potencijalom za daljnji rast.

U Celju zadovoljno trljaju ruke, svjesni da imaju nogometni dijamant. Predsjednik kluba, ruski poduzetnik Valerij Kolotilo, ne skriva ambicije i najavljuje da za Kovačevića očekuje najveći transfer u povijesti slovenskog nogometa. "Kovačević je trenutačno najbolja europska ‘špica’. Mnogi klubovi ga prate, ali bit ću zadovoljan samo ako ostvarimo rekordnu odštetu", izjavio je Kolotilo, jasno dajući do znanja da će kupci morati duboko posegnuti u džep i ispisati povijest.