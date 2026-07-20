Messi jučer nije uspio s Argentinom, ali odlazi kao igrač koji je osvojio sve

Lionel Messi sinoć nije uspio s Argentinom svladati Španjolsku u finalu Svjetskog prvenstva i tim se porazom vjerojatno oprašta od reprezentacije. Ipak, u svijetu nogometa na reprezentativnoj razini osvajanje “svega” podrazumijeva trijumf na četiri ključna turnira koja obuhvaćaju sve uzraste i razine natjecanja: Svjetsko prvenstvo do 20 godina, Olimpijske igre, kontinentalno prvenstvo (u ovom slučaju Copa América) i, naravno, seniorsko Svjetsko prvenstvo. Messijeva je kolekcija svim ovom natjecanjima uistinu potpuna.

Sve je počelo 2005. godine, kada je s mladom argentinskom reprezentacijom osvojio Svjetsko prvenstvo U-20 u Nizozemskoj, gdje je bio i najbolji igrač i strijelac turnira. Tri godine poslije, u Pekingu 2008., bio je ključni dio momčadi koja je osvojila zlatnu olimpijsku medalju. Seniorski trofej čekao je sve do 2021. godine, kada je napokon prekinuo sušu i osvojio Copa Américu pobjedom protiv Brazila na Maracani. Vrhunac je, naravno, stigao 2022. u Kataru, kada je Argentina postala svjetskim prvakom. Ovakav niz uspjeha čini ga članom najekskluzivnijeg kluba u nogometnoj povijesti.

Zanimljivo, Messi u toj prestižnoj kategoriji nije sam. Uz njegovo, stoji ime čovjeka koji je godinama bio njegov vjerni suigrač, nerijetko u njegovoj sjeni, ali jednako ključan za uspjehe Argentine, danas 38-godišnjeg igrača argentinskog Rosarija, Ángela di Maríje. Njegov put do vrha gotovo je preslika Messijeva. Di María je osvojio Svjetsko prvenstvo U-20 dvije godine nakon Messija, 2007. godine.

Zajedno su osvojili olimpijsko zlato u Pekingu 2008., a upravo je Di María postigao jedini, pobjednički pogodak u finalu protiv Nigerije, i to na asistenciju samog Messija. Bio je dio momčadi koja je osvojila Copa Américu 2021., gdje je također bio strijelac pobjedničkog gola u finalu. Naposljetku, zajedno su podigli i pehar svjetskih prvaka 2022. godine, u finalu u kojem je Di María odigrao jednu od svojih najboljih utakmica, izborivši jedanaesterac i postigavši pogodak. Njihova zajednička priča jedinstvena je u svijetu nogometa: priča o dva prijatelja koja su zajedno prošla gotovo sve, od juniorskih dana do osvajanja svijeta.