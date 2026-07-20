Dinamo pustio igrača bez odštete, a njegov novi klub stavio otkupnu klauzulu od 50 milijuna eura

Hrvatski nogometni prvak, zagrebački Dinamo vratio je mladog portugalskog ofenzivnog igrača Cardosa Varela (17) u njegov matični klub Porto kojim je potpisao ugovor na tri godine, nakon čega ga je poslao u B momčad.

Portugalski U17 reprezentativac Varela je s Portom potpisao ugovor na tri godine, ali je i poslan u B momčad portugalskog velikana.

"GNK Dinamo i FC Porto postigli su dogovor prema kojem će Cardoso Varela svoju karijeru nastaviti u portugalskom klubu. Ova odluka donesena je zajednički, u dogovoru dvaju klubova i samog igrača, a s jasnim ciljem - osigurati Cardosu najbolje moguće uvjete za daljnji razvoj u ambijentu kojeg najbolje poznaje. Negova velika želja da se vrati u Porto je i za oba kluba najbolji mogući put da ostvari sve svoje snove i potencijale. Ovaj transfer dio je partnerskog odnosa između Dinama i Porta, u okviru kojeg će Varela biti zajednički razvojni 'projekt' dvaju klubova. Cardosu želimo sretan povratak u njegov matični klub, u grad i klub njegova djetinjstva, a velika zahvala ljudima u Portu koji su tijekom cijelog procesa bili iznimno susretljivi i spremni učiniti sve kako bismo zajedno pronašli najbolje rješenje za sve uključene. Cardoso hvala ti za sve što si dao za Dinamo, pogotovo za doprinos pri osvajanju dvostruke krune kao naš najmlađi prvotimac", objavio je Dinamo.

Prošle sezone Varela je za Dinamo upisao ukupno 24 nastupa, 13 u prvenstvu, osam u Europi te tri u Kupu i postigao je dva gola (po jedan u Europi i Kupu).

"Transfer mladog portugalskog reprezentativca realiziran je bez isplate odštete. Dinamo će zadržati pravo na 50 posto iznosa od eventualnog budućeg transfera igrača. Porto ima mogućnost smanjiti taj udio na 25 posto aktiviranjem opcije kupnje u vrijednosti od dva milijuna eura", priopćio je Porto.

Ugovor Cardosa Varele s Portom sadrži otkupnu klauzulu od 50 milijuna eura.

"Vrlo sam sretan što sam se vratio kući", poručio je Varela nakon povratka u Porto istaknuvši kako jedva čeka ponovno nositi dres "Zmajeva" i da će "naporno raditi" .

"Cilj mi je pomoći drugoj momčadi, izboriti mjesto u prvoj momčadi i predstavljati Porto na najbolji mogući način", izjavio je.