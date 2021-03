'Ako podcijenimo Maltežane kao što je to Hajduk učinio, skupo ćemo to platiti...'

Nisu to više utakmice u kojima unaprijed možeš upisati tri boda, lagano odraditi posao i otići kući. Pokazale su to utakmice naše reprezentacije protiv Slovenije i Cipra, ali nadamo se da će u sljedećoj utakmici biti ipak nešto lakše. Naime, u utorak nogometaše izbornika Zlatka Dalića čeka još jedan susret na Rujevici, sad je na redu Malta.

Kvaliteta naše i malteške reprezentacije nije za usporedbu, ali kako Hrvatska u zadnje vrijeme, nakon čudesnih izdanja na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, ne igra na dobroj razini i muči se, valja biti još kako oprezan. To više jer Malta u subotu pokazala zube Slovačkoj, u gostima je uzela veliki bod (2:2) iako je možda mogla i više jer je vodila s 2:0 nakon samo 20 minuta.

Defenziva im je prioritet

No nisu se samo Slovaci opekli s Maltežanima. Sjetimo se samo kako ih je podcijenio Hajduk, kada je igrao protiv Gzire. Imali su Splićani 2:0 pobjedu na Malti i protiv “malteških ribara”, kako ih se podcjenjivački nazivalo, u Poljudu 2019. pred gotovo 20.000 gledatelja izgubili s 1:3 i ispali u prvom pretkolu Europske lige. Uslijedili su tada potresi u Poljudu, smijenjen je današnji trener Gorice Siniša Oreščanin.

Malo manje opekla se naša reprezentacija 2005. godine. Odigrala je loše na Malti, završilo je 1:1 uz velike nerede naših navijača. Bio je ljutit na naše igrače tadašnji izbornik, nažalost nedavno preminuli Zlatko Cico Kranjčar, razgovarao je s kapetanom Nikom Kovačem nakon što su se naši uspjeli izvući sa stadiona koji je postao bojište naših divljaka i domaćeg inače miroljubivog stanovništva. U svim ostalim susretima Hrvatska je slavila nad Maltom, posljednji put 2015. godine u kvalifikacijama za Euro, na Malti je tada za pobjedu 1:0 zabio Ivan Perišić, dakle nije bilo baš uvjerljivo.

– Danas više nikoga ne možeš pobijediti tek tako. A Malta je dugo bila pod utjecajem talijanskog nogometa, dok sam ja bio tamo, izbornik im je bio Talijan i u svojoj igri puno toga zasnivaju na defenzivi. Svjesni su da ne mogu igrom parirati i u utakmice kreću s namjerom da ne prime pogodak. I dok god to uspijevaju držati, puni su motiva, a kako vrijeme prolazi, dobivaju na samopouzdanju. Protiv Slovačke su dočekali svoju priliku i zabili dva pogotka, ali ipak teško mogu izdržati 90 minuta bez da naprave greške za koje ih se onda kazni – govori nam Dražen Besek, naš nogometni trener koji je godinu dana vodio malteški klub Birkirkaru.

Hajduk je pogriješio

– Moj klub nije bio klasičan malteški, imao sam puno stranaca pa je bio više europski ili balkanski. Maltežani su južnjaci, po temperamentu ih se može usporediti s Dalmatincima. Bore se, drže se, ali kad jednom popuste, teško se vraćaju. K tome, koliko sam vidio, imaju dosta iskusnu reprezentaciju i fizički se teško mogu držati u utakmici svih 90 minuta u visokom ritmu.

No očito znaju biti i opasni, kako su to već iskusili i Hajduk i naša reprezentacija.

– To su utakmice u kojima sve ovisi o nama, utakmice u kojima mi određujemo kako će se sve razvijati. Ako budemo disciplinirani i koncentrirani, budemo li igrali kako znamo, onda problema ne bismo trebali imati, no ako pogriješimo kao Hajduk, onda to može biti skupo. Maltežani imaju gard, nikoga ne priznaju unaprijed. No igrači nam se po kvaliteti ne mogu uspoređivati. Važno bi im bio rano zabiti gol jer, ako ih “otvoriš”, onda njima postaje jasno da ne mogu ništa, i polako ti se predaju. No, ako im ne postigneš pogodak, onda se oni drže, a ti postaješ sve nervozniji – kazao je Besek i na kraju zaključio:

– Ma bit će to sve u redu.

Nadajmo se da je u pravu i da će nakon utorka i tog sraza s Maltom na Rujevici doista sve biti u redu, bez šokova.

Rusija - Slovenija 2:1

Hrvatska - Cipar 1:0

Slovačka - Malta 2:2



Parovi 3. kola, 30. ožujka: