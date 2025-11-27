Naši Portali
KVALIFIKACIJE

Hrvatska reprezentacija igra u Osijeku. 'Dođite i podržite nas'

Zagreb: Trening i okupljanje Hrvatske košarkaške reprezentacije
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Hina
27.11.2025.
u 16:40

Izabranici izbornika Tomislava Mijatovića odradili su u četvrtak prvi trening u dvorani Gradski vrt, a susret protiv Cipra na rasporedu je u petak od 19 sati. Osim Hrvatske i Cipra u skupini E su još Njemačka i Izrael.

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija u petak u Osijeku igra prvu kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. igrati u Katru protiv Cipra.

Izabranici izbornika Tomislava Mijatovića odradili su u četvrtak prvi trening u dvorani Gradski vrt, a susret protiv Cipra na rasporedu je u petak od 19 sati. Osim Hrvatske i Cipra u skupini E su još Njemačka i Izrael. 

Pripremama se u Osijeku priključio i Mario Hezonja,  što je izborniku omogućilo da napokon raspolaže kompletnim sastavom.

Izbornik Mijatović izrazio je zadovoljstvo viđenim i pozvao navijače da ispune dvoranu.

"Nakon uspješno odrađena prva tri dana priprema u Zagrebu, danas smo se kompletirali i nastavljamo pripreme u punom sastavu. Još jednom bih iskoristio priliku i pozvao sve ljubiteljice i ljubitelje hrvatske košarke i hrvatske košarkaške reprezentacije da dođu sutra na utakmicu i pruže nam potporu. Mi, s naše strane, očekujemo prije svega pobjedu i s takvim mentalitetom idemo u svaku utakmicu. Svi su reprezentativci maksimalno spremni, entuzijazam je velik i želimo se prezentirati u najboljem mogućem svjetlu. Krećemo korak po korak prema ostvarenju našeg primarnog cilja, plasmana na veliko natjecanje kakvo je Svjetsko prvenstvo", kazao je Mijatović.

Poziv navijačima uputio je i reprezentativac David Škara.

"Nakon tri dana priprema u Zagrebu, stigli smo u Osijek, na prvi trening u Gradskom vrtu gdje ćemo sutra igrati protiv Cipra. Kvalifikacije kreću, treba ih ozbiljno shvatiti. Poslije slijedi Izrael, ali najprije je koncentracija na Cipru. Pozivam sve Osječane i Slavonce, sve Hrvate da nas dođu podržati", rekao je Škara.

Ulaznice su dostupne online putem Core Eventa, a mogu se kupiti i na blagajni dvorane od 16 sati na dan utakmice.
Ključne riječi
košarka Hrvatska košarkaška repezentacija

