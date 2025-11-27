Preokret u Beogradu: Željko Obradović ostaje na klupi Partizana? Ostavka mu je odbijena

Iako je sportska javnost u regiji, ali i šire, s nestrpljenjem očekivala objavu imena novog trenera crno-bijelih, hitna sjednica Izvršnog i Upravnog odbora KK Partizan rezultirala je potpuno neočekivanim ishodom koji je iznenadio mnoge pratitelje košarke. Umjesto prihvaćanja realnosti i kretanja u rekonstrukciju stručnog stožera, vodeći ljudi beogradskog kluba odlučili su povući rijedak potez u svijetu profesionalnog sporta. Na izričit prijedlog predsjednika kluba Ostoje Mijailovića, upravno tijelo jednoglasno je odbilo prihvatiti ostavku Željka Obradovića, jasno poručivši kako legenda kluba i dalje uživa njihovo apsolutno i bezrezervno povjerenje. Zaključak sjednice nedvosmisleno sugerira da se rad trenera, unatoč rezultatskoj krizi, ne dovodi u pitanje te da uprava smatra kako je upravo on jedina osoba sposobna izvući momčad iz trenutne letargije i vratiti je na pobjedničke staze kojima su koračali prethodnih sezona.

Službeno priopćenje kluba iz Humske ulice potvrdilo je ove informacije, navodeći kako je u četvrtak, 27. studenoga, održan krizni sastanak povodom novonastale situacije nakon Obradovićeve "neopozive ostavke". Unatoč težini te riječi, Izvršni odbor zauzeo je čvrst stav da se s ostavkom ne slaže. U emotivnom i odlučnom tonu, klub se obratio svojem treneru sa zahtjevom da još jednom preispita svoju odluku, povuče ostavku i nastavi s radom na čelu prve momčadi. Ovakav rasplet situacije jasno ukazuje na to da Partizan u narednim satima i danima neće ulaziti u pregovore s potencijalnim nasljednicima, već će sve svoje administrativne i ljudske resurse usmjeriti na to da uvjere najtrofejnijeg trenera u povijesti Eurolige da promijeni mišljenje, što je potez koji će zasigurno naići na odobravanje većeg dijela navijačkog puka koji Obradovića smatraju simbolom kluba.

Kontekst ove drame leži u nizu loših rezultata koji su kulminirali teškim porazom, nakon čega je Obradović osjetio moralnu obvezu preuzeti odgovornost. Partizan se trenutno nalazi u nezavidnoj situaciji na europskoj sceni; nakon 13 odigranih kola zauzimaju tek 18. mjesto na ljestvici s omjerom od četiri pobjede i devet poraza, što je daleko ispod ambicija kluba i očekivanja navijača. Obradović, koji se u svoj voljeni klub vratio 2021. godine s ciljem da ga vrati u vrh europske košarke, uspio je u tom naumu osvajanjem dva naslova ABA lige i plasmanom u doigravanje Eurolige 2023. godine, gdje ih je samo jedna lopta dijelila od Final Foura. Upravo ti prijašnji uspjesi i nemjerljiv autoritet koji uživa u svlačionici i na tribinama glavni su razlozi zbog kojih uprava odbija prihvatiti njegov odlazak, vjerujući da je trenutna kriza prolazna i rješiva isključivo pod njegovim vodstvom.

U svom obraćanju javnosti i navijačima, koje je prethodilo sjednici uprave, Obradović je bio vrlo emotivan, istaknuvši kako se prije četiri i pol godine vratio živjeti svoj najljepši san. Naglasio je kako su utakmice Partizana postale fenomen koji nadilazi okvire sporta, prvenstveno zahvaljujući vjernoj publici. Ipak, kao čovjek od principa, naveo je da je došao trenutak kada mora preuzeti odgovornost za sve loše stvari koje su se dogodile u tekućoj sezoni. Njegova ostavka bila je čin osobnog integriteta, no reakcija kluba pokazuje da se odgovornost u ovom slučaju vidi drugačije – ne kao razlog za rastanak, već kao temelj za novi početak i mobilizaciju svih snaga unutar kluba kako bi se prevladalo ovo turbulentno razdoblje.

Sada slijedi razdoblje neizvjesnosti u kojem će ključnu ulogu odigrati diplomacija i međusobno povjerenje između trenera i uprave. Iako je termin "neopoziva ostavka" obično konačan, povijest sporta pamti preokrete, a s obzirom na specifičnu vezu između Željka Obradovića i Partizana, povratak na klupu nije nemoguć scenarij. Loptica je sada ponovno na terenu slavnog trenera, a košarkaška Europa s pozornošću prati hoće li prevladati principijelnost ili ljubav prema klubu koji se očajnički bori da ga zadrži.