Hrvatska protiv Engleza igra u 15 sati, vatrene očekuju pakleni uvjeti u Dallasu

Svjetsko nogometno prvenstvo u Americi bit će posebno i kad je riječ o uvjetima u kojima će se igrati. Puno je reprezentacija otišlo ranije u svoje kampove u Meksiko, SAD i Kanadu da bi se bolje prilagodile vremenskim (ne)prilikama.

Nadamo se boljem vremenu

Naime, na pojedinim susretima mogle bi prijetiti ozbiljne vrućine, pa i vlaga, a dosta se utakmica igra u ranim terminima po lokalnom vremenu.

Zlatko Dalić nije želio puno prije prve utakmice voditi reprezentaciju u SAD, smatrajući da se ne treba prerano 'ubijati' na velikim vrućinama pa će reprezentacija nakon dana odmora poslije utakmice sa Slovenijom otputovati u SAD. No jasno je da neće biti lako igrati u takvim uvjetima, tim više što se prva utakmica protiv Engleske u Dallasu igra u 15 sati po lokalnom vremenu.

Kakvi uvjeti mogu očekivati vatrene u Dallasu, moći će saznati kad pogledaju prvu utakmicu skupine F između Nizozemske i Japana. Naime, i ta se utakmica igra na istom stadionu, početak je također zakazan za 15 sati, a trenutačne prognoze kažu da bi temperatura na tom susretu mogla dosegnuti 35 stupnjeva Celzijevih.

Takvi uvjeti posebno su zahtjevni na velikim natjecanjima, gdje je ritam utakmica visok, a svaka fizička slabost može odlučiti o konačnom ishodu. Za igrače to znači dodatni napor, potrebu za pažljivijom raspodjelom energije i potencijalno drukčiji pristup utakmici. Hrvatska će protiv Engleske igrati tri dana poslije, 17. lipnja. Uvijek postoji nada da uvjeti ipak neće biti tako teški te da će biti nešto povoljniji, no ako ništa drugo, na susretu Nizozemske i Japana moći će se nešto naučiti i možda bolje pripremiti, ne samo za englesku nogometnu vrstu nego i za zahtjevne vremenske uvjete koji itekako mogu utjecati na izvedbu na terenu.

Kako nama tako i njima

Jedina utjeha može nam biti činjenica da će uvjeti biti isti i za našu kao i za englesku vrstu, a vidjet će se tko će im se bolje prilagoditi. I na klupskom svjetskom prvenstvu, koje je bila svojevrsna proba za Svjetsko prvenstvo, mogli smo se uvjeriti koliko je igračima bilo teško.