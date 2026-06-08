VIDEO Pogledajte što je Modrić napravio nakon utakmice, kamere susjeda sve su uhvatile

Hrvatski kapetan i veznjak Milana Luka Modrić još je jednom pokazao zašto je stekao golemo poštovanje diljem nogometnog svijeta, i to ne samo zbog onoga što radi na terenu, nego i radi ljudskih osobina.
Slovenski medij Ekipa su nakon utakmice snimili Modrića u nešto drugačijoj ulozi, uručio je slovenskom reprezentativcu Žanu Vipotniku nagradu za najboljeg strijelca Championshipa odnosno druge lige slovenskog nogometa.
To je bilo vrlo zanimljivo jer je Vipotnik do titule najboljeg strijelca stigao u dresu velškog Swanseaja, kluba čiji je suvlasnik upravo hrvatski kapetan.
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