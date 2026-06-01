Ide pravilnik koji mijenja turistički sektor težak 300 milijuna eura godišnje: Je li to kraj pošasti mobilnih kućica?

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine radi na pravilniku kojim će se urediti status mobilnih kućica u kampovima, dokumentu koji je resor Branka Bačića već najavio nakon mjeseci rasprava o tome jesu li mobilne kućice samo kamping-oprema ili su, po učinku koji proizvode u prostoru, građevine. Iz Ministarstva su potvrdili da bi pravilnik trebao biti donesen početkom ljeta, odnosno tijekom turističke sezone.



Ova tema eskalirala je na terenu prošlog ljeta, kada su inspekcijska rješenja dovela do zatvaranja dijela kampa i naloga za uklanjanje mobilnih kućica u kampu Jazina u Tisnom, pri čemu se lomilo upravo pitanje jesu li one oprema autokampa ili građevine koje u prostoru imaju trajni učinak. Slučaj je pokazao koliko je neuređena granica između turističkog propisa, građevinske inspekcije i stvarnog stanja u kampovima. Problem je nastao jer su se mobilne kućice u Hrvatskoj godinama širile brže od propisa. U mnogim kampovima, osobito u Istri, na Kvarneru i u Dalmaciji, klasične parcele za šatore, kamp-prikolice i kampere sve su češće zamjenjivali nizovi kućica s terasama, nadstrešnicama, platoima, ogradama i stalnim priključcima za vodu, struju i odvodnju. Formalno se govorilo o kamping opremi, ali je na terenu u dijelu slučajeva nastala slika malih naselja uz more.