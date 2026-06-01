Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine radi na pravilniku kojim će se urediti status mobilnih kućica u kampovima, dokumentu koji je resor Branka Bačića već najavio nakon mjeseci rasprava o tome jesu li mobilne kućice samo kamping-oprema ili su, po učinku koji proizvode u prostoru, građevine. Iz Ministarstva su potvrdili da bi pravilnik trebao biti donesen početkom ljeta, odnosno tijekom turističke sezone.
Ova tema eskalirala je na terenu prošlog ljeta, kada su inspekcijska rješenja dovela do zatvaranja dijela kampa i naloga za uklanjanje mobilnih kućica u kampu Jazina u Tisnom, pri čemu se lomilo upravo pitanje jesu li one oprema autokampa ili građevine koje u prostoru imaju trajni učinak. Slučaj je pokazao koliko je neuređena granica između turističkog propisa, građevinske inspekcije i stvarnog stanja u kampovima. Problem je nastao jer su se mobilne kućice u Hrvatskoj godinama širile brže od propisa. U mnogim kampovima, osobito u Istri, na Kvarneru i u Dalmaciji, klasične parcele za šatore, kamp-prikolice i kampere sve su češće zamjenjivali nizovi kućica s terasama, nadstrešnicama, platoima, ogradama i stalnim priključcima za vodu, struju i odvodnju. Formalno se govorilo o kamping opremi, ali je na terenu u dijelu slučajeva nastala slika malih naselja uz more.
Ide pravilnik koji mijenja turistički sektor težak 300 milijuna eura godišnje: Je li to kraj pošasti mobilnih kućica?
Novi zakon mobilne kućice naziva modularno-montažnim kućicama, odnosno pokretnim kućicama, i prvi ih put izričito uvodi u izgrađenost kampa. Najvažnija formulacija glasi da se one uračunavaju u izgrađenost neovisno o tome jesu li čvrsto povezane s tlom
Kako se kućice mobiliziraju tako se preko noći mogu i demobilizirati. Tko je bilo što izgradio ili montažno instalirao i na taj način zahvatio u prostor mimo zakonskih odredbi, jednostavno mora nestati bez pardona. Nadležne službe trebaju na svakom bespravnom objektu izdati rok uklanjanja i sanacije terena. Ne smiju postojati dvije kategorije ljudi, oni koji poštuju hrvatske zakone i propise i oni koje ne zanimaju nikakvi zakoni i propisi i prkose ne samo poštenim ljudima, već prkose zakonima i državi u kojoj stvaraju nered. Problem je što država reagira ultra sporo i što se ne pozivaju bageri iz cijele Hrvatske da poruše sve ilegalne objekte i u smeće pretvore razne montažne objekte kojima neposlušnici prkose ostatku poštene populacije. Sve što je nelegalno postavljeno bilo kada u prošlosti kao i nelegalno u sadašnjosti, treba konačno nestati s lica zemlje, jer će neposlušnici samo tako poštovati hrvatske zakone i državu Hrvatsku.
Dakle, ilegalne čvrste građevine se legaliziraju, a ... Ilegalna gradnja je divlji zapad ili divlji jug.
A ja mislija da se uvodi red.na ove strane muktaše, koji samo zagađuju. Na stotine tih kampera krstari od trećega miseca po ciloj Hrvatskoj. Niti su prijavljeni, niti što plaćaju, a poneki se stacioniraju pored mora i love ribu. Takvoo bahaćenje i bez ikakvih posljedica, a ostave samo smeće.