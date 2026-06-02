Srpski mediji ostali u čudu: Poniženi smo kao nikada!

Reprezentacija Zelenortskih Otoka upisala je jednu od svojih najvećih pobjeda u povijesti nakon što su prije nekoliko dana u Lisabonu s velikih 3:0 svladali reprezentaciju Srbije. Treba reći, Orlovi su igrali znatno oslabljeni, bez najvećih zvijezda, ali svakako su na papiru itekako talentiranija reprezentacija.

A Srbi sada u prijateljskoj utakmici igraju protiv Meksika, a tamošnji mediji čude se koeficijentima na kladionicama. Naime, na pobjedu Meksika iznosi 1,40, dok je na neriješen rezultat 4,40. Međutim, ako netko vjeruje u Srbiju, dobit će se umnožiti čak 9,30. prenosi Telegraf te u naslovu piše da su "Orlovi poniženi kao nikada".

Podsjećamo, Srbi nisu uspjeli izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu u nogometu koje je pred vratima. Prije nekoliko dana pojavila se informacija da se tamošnji reprezentativci odbijaju okupiti i obući nacionalni dres. Iako neki mediji pišu kako su najveće srpske zvijezde odbile sudjelovati zbog neuspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, Sport klub tvrdi kako je razlog druge prirode. Igrači se smatraju zakinutima jer im nisu isplaćene premije za ostanak u elitnom rangu Lige nacija (Ligi A) te je ovo njihov način prosvjedovanja.