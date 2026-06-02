Vatreni večeras igraju prvu pripremnu utakmicu za SP: Evo gdje gledati susret Hrvatske i Belgije

Još nas devet dana dijeli od početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Reprezentacije odrađuju posljednje pripreme, igrački rosteri su spremni te je sve spremno za najveći sportski događaj godine. Hrvatska reprezentacija za Mundijal se sprema u Rijeci gdje će danas dočekati reprezentaciju Belgije.
Bit će to pretposljednja pripremna utakmica vatrenih. Nakon izleta u SAD u ožujku i utakmica protiv Kolumbije i Brazila, u ovom pripremnom ciklusu odigrat će još dvije utakmice. Večeras na Rujevici gostuje Belgija, dok sedmog lipnja u Varaždin stiže reprezentacija Slovenije.
Utakmica Hrvatske i Belgije počinje u 18 sati a televizijski prijenos bit će dostupan na programu Nove TV.
Iako pobjeda nije imperativ u ovoj utakmici, za obje momčadi ona bi puno značila kako bi vidjele u kojoj su fazi priprema. Osim toga, Belgija je i dalje vrlo moćna reprezentacija iako je njihova 'zlatna generacija' završila ili su ti igrači na samom kraju karijere. Pobjeda protiv takvog suparnika može itekako podići samopouzdanje uoči velikog natjecanja.
Prijateljske utakmice su najveća glupost koja postoji. Em je rizik od ozljede tik pred SP tu, em je publici totalno nezanimljivo.