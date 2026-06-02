Vatreni večeras igraju prvu pripremnu utakmicu za SP: Evo gdje gledati susret Hrvatske i Belgije

Još nas devet dana dijeli od početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Reprezentacije odrađuju posljednje pripreme, igrački rosteri su spremni te je sve spremno za najveći sportski događaj godine. Hrvatska reprezentacija za Mundijal se sprema u Rijeci gdje će danas dočekati reprezentaciju Belgije.

Bit će to pretposljednja pripremna utakmica vatrenih. Nakon izleta u SAD u ožujku i utakmica protiv Kolumbije i Brazila, u ovom pripremnom ciklusu odigrat će još dvije utakmice. Večeras na Rujevici gostuje Belgija, dok sedmog lipnja u Varaždin stiže reprezentacija Slovenije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Utakmica Hrvatske i Belgije počinje u 18 sati a televizijski prijenos bit će dostupan na programu Nove TV.

Iako pobjeda nije imperativ u ovoj utakmici, za obje momčadi ona bi puno značila kako bi vidjele u kojoj su fazi priprema. Osim toga, Belgija je i dalje vrlo moćna reprezentacija iako je njihova 'zlatna generacija' završila ili su ti igrači na samom kraju karijere. Pobjeda protiv takvog suparnika može itekako podići samopouzdanje uoči velikog natjecanja.