Hrvatska policija ima najboljeg boksača na svijetu, Mrđenović u finalu nokautirao Amerikanca

Sandro Mrđenović (35), boksač BK Lokomotive Zagreb i djelatnik ATJ Lučko, bivši boksački prvak i reprezentativac, osvojio je zlatnu medalju na Svjetskim igrama policije i vatrogasaca u kategoriji do 75 kg. Uz zlatnu medalju, hrvatski policajac proglašen je i najboljim boksačem natjecanja!

Na Svjetskim igrama policije i vatrogasaca (World Police & Fire Games, WPFG) u Birminghamu, u saveznoj državi Alabama, natjecalo se više od 8500 sportaša (policajaca i vatrogasaca) iz više od 70 zemalja svijeta u 60 sportova.

Sandra je do trijumfa u Alabami kao trener vodio stariji brat Saša Mrđenović, višestruki prvak i bivši boksački reprezentativac iz BK Lokomotive Zagreb, također djelatnik ATJ Lučko.

Na putu do naslova, Sandro je pobijedio protivnike iz Kanade, Kine i na kraju i domaćeg boraca iz Alabame kojeg je svladao prekidom u prvoj rundi!

U taj finale, Sandro je krenuo punom snagom upravo zbog toga kako bi otklonio sve moguće dvojbe oko bodovanja u korist domaćeg Amerikanca. Neposredno nakon trijumfa, kazao je:

- Zahvaljujem u prvom redu svom bratu Saši, mom uzoru koji me prije 30 godina i uveo u boks i koji me stručno pripremao i vodio na natjecanju. To je naš zajednički bratski trijumf, bez Saše ne bih mogao do svjetskog trona! Svjetski naslov i zlatnu medalju posvećujem i mom dugogodišnjem treneru, pokojnom Ivanu Sertiću, koji nas je naučio svemu u boksu i odgojio nas kao ljude, naučio radu, disciplini i poštovanju. Posebno hvala Hrvatskom boksačkom savezu i od srca predsjedniku Boni Bošnjaku koji su vjerovali u nas i bili uz nas kad je najvažnije. Zlato je uspjeh svih nas, naše zajedničko, za sve koji vjeruju u hrvatski boks i za cijelu Hrvatsku.

Svjetske policijske i vatrogasne igra održavaju se već 40 godina, redovito od 1985. godine (svake druge godine).