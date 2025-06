Filip Hrgović za jednog suparnika kaže da je 'ružan i debeo', a drugom poručio da će ga nokautirati

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović borit će se 19. kolovoza u Rijadu protiv Britanca Davida Adeleyea. Spektakl u Saudijskoj Arabiji predvodit će britanski dvoboj između Mosesa Itaume i Dilliana Whytea.

A El Animal je svoj posljednji meč ima početkom travnja kada je u Co-op Live Areni jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Joea Joycea. U nedavnom intervjuu se osvrnuo na tu borbu, piše Croring.

– Bila je to vrlo važna borba za mene, jer sam bio pod velikim pritiskom. Nisam želio izgubiti dva meča u nizu, a i Joyce je imao nekoliko poraza. I za njega je ta borba bila važna. No pobijedio sam i zbog toga sam jako sretan – rekao je Hrgović, pa objasnio zašto je prihvatio meč s Adeleyeom:

– Dobio sam dobru ponudu, vrlo jednostavno. Borba je stigla niotkud. Najprije su mi ponudili Martina Bakolea, što sam ja prihvatio, ali on je odbio. I onda su mi nakon toga ponudili Davida Adeleyea, koji je pristao boriti se protiv mene. Brzo smo se dogovorili. Sve se dogodilo brzo, jer su moji pregovori išli u drugim smjerovima. No ovu se ponudu nije moglo odbiti.

Filip nije štedio riječi za snažnog Kongoanca Bakole.

– On je ‘Boogeyman’ za djevojčice, ružan je i debeo, ali sigurno nije za prave borce – dodao je El Animal.

Njegov sljedeći protivnik David Adeleye (14-1, 13 KO), koji ima dvije pobjede u nizu. Njegov posljednji nastup bio je u travnju na istoj priredbi na kojoj je Hrgović pobijedio Joycea. Adeleye je prekidom u šestoj rundi svladao Jeamieja Tshikevu.

– Prihvati borbu protiv mene je za njega bio vraški loš potez. On možda misli da sam star ili nešto tako. Ali mislim da je donio lošu odluku. Dolazim ga nokautirati – poručio je Filip Hrgović, a o svojim planovima kaže:

– Želim borbu za pojas svjetskog prvaka, ali nisam siguran da ću je dobiti. Ako to ne dobijem onda želim neku veliku borbu. Nikada ne znaš to će se dogoditi u boksu, to je lud biznis u kojem ne možeš imati nekakve planove. Ovo je moj drugi pokušaj doći do vrha, učinit ću sve da se približim svom cilju. Borit ću se protiv bilo koga i bilo gdje.