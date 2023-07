Hrvatska ostala bez predstavnika u singlu na Wimbledonu, no nadu nam daju parovi

Hrvatska je ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji ovogodišnjeg Wimbledona. Nakon ispadanja naših mušketira, dva Borne, Ćorića i Goje, u trećem su kolu svoje sudjelovanje okončale i naše mušketirke Donna Vekić i Petra Martić.

Ispala i Donna Vekić

Uspješnija od Donne u petak bila je Čehinja Marketa Vondroušova, 42. na WTA listi, sa 6:1, 7:5. Nije Donna uspjela ponoviti igru iz prethodnog meča sa Stephens, prvi je set izgubila za samo 21 minutu uz tek devet osvojenih poena, a u nastavku je vodila do 3:2 da bi zatim izgubila tri uzastopna gema i dopustila Čehinji da stekne vodstvo od 5:3. Uspjela se vratiti, prvi put u meču oduzeti servis suparnice i poravnati na 5:5, no ovaj puta nije mogla do preokreta. Odmah nakon toga četvrti je put izgubila servis, a zatim i meč. Bio je to njihov drugi međusobni susret i prva pobjeda Čehinje.

Petra je pružila jak otpor prvoj tenisačici svijeta Igi Swiatek, posebno u drugom setu (koji je mogao otići i na njezinu stranu), ali više od toga nije mogla, poražena je s 2:6, 5:7. U tom drugom setu Swiatek je povela s 5:3, kod 5:4 servirala je za pobjedu, no izgubila je svoj početni udarac (uz krasna skraćivanja naše igračice), da bi nakon toga Petra imala tri vezane lopte (40:0) za vodstvo od 6:5. No, Poljakinja je uspjela anulirati tu prednost Hrvatice i potom stići do novog breaka. Novi servis za meč i osminu finala nije propustila. Bio je to njihov treći međusobni susret i treće pobjeda Swiatek bez izgubljenog seta.

No, zato su Hrvati bili uspješni u mješovitim parovima. Mate Pavić i Ukrajinka Ljudmila Kičenok postavljeni su za sedme nositelje, a u prvom kolu su bili bolji od Belgijca Gillea i Japanke Kato sa 6:3, 7:5, dok su Nikola Mektić i Bernarda Pera pobijedili britansku kombinaciju Cash/Barnett sa 6:4, 6:7 (5), 7:6 (10:7). Netko od naših sigurno će u četvrtfinale jer se u drugom kolu sastaju međusobno. U ždrijebu je i Ivan Dodig a njegova partnerica ponovno je Tajvanka Latisha Chan s kojom je osvojio tri Grand Slam naslova.

Beckerova "kućna radinost"

Boris Becker, trostruki wimbledonski pobjednik, nekad je bio komentator i zaštitno lice BBC-a, a sada svoje komentare iz "kućne radinosti" nudi zainteresiranima na društvenim mrežama. I to iz nekog kafića u Italiji, gdje sada živi. Njega naime pogađa sudska presuda o deportaciji iz Velike Britanije do koje je došlo nakon što je odslužio osmomjesečnu zatvorsku kaznu, a sve zbog neplaćenih dugova i utaje prihoda u iznosu od 2,5 milijuna funti.

Uglavnom, do listopada 2024. ne smije kročiti u Englesku, a time ni u Wimbledon. A to znači ni sljedeće godine...

- Ako imate bilo kakvih pitanja o Wimbledonu, što napraviti ili ne napraviti, ili vas zanima bilo što o karijeri Borisa Beckera, njegovim omiljenim jelima i slično, samo pitajte - kaže u uvodu govoreći o sebi u trećem licu.