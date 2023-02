Hrvatska je u košarci za Švicarsku crvena krpa. Imamo još neki rejting i veliki smo izazov

Da bismo čuli nešto više o švicarskoj košarci, najbolje je bilo nazvati Nikšu Bavčevića (66), trenera trećeplasiranog kluba tamošnjeg prvenstva (Vevey) koji u toj zemlji radi već osam godina u nizu.

– Hrvatska je u košarci za Švicarsku crvena krpa, dodatna motivacija jer mi još uvijek imamo neki rejting. Za ove malo slabije košarkaške zemlje Hrvatska je veliki izazov. Objektivno, mi smo jači, ali ne toliko koliko mi mislimo da smo jači i trebat će nam izrazito ozbiljan pristup jer to je dobro utrenirana i posložena reprezentacija koju vodi grčki trener Papatheodorou.

Gledano igrački, od koga će Hrvatskoj u četvrtak navečer stizati najveća prijetnja?

– Njihov najtalentiraniji igrač je tamnoputi branič Fofana koji igra za Podgoricu, u drugoj ABA ligi. Na poziciji četiri imat će Marka Mlađana, sina Milana Mlađana, sjajnog šutera u bivšoj SFRJ. Njegova starijeg brata Dušana ovaj put nisu zvali, no svi Mlađani rođeni su šuteri. Roberto Kovač također je dobar šuter, igrao je svojedobno i za Cibonu, no u konfliktu je s klubom pa ne znam u kakvoj će biti formi. Nedostajat će im snažni igrači Dubas i Jurkovitz, to je momčad sastavljena od igrača od uha do uha pa ću ustvrditi da bismo trebali imati izrazitu prednost pod košem jer oni unutarnju igru nemaju. Budemo li imali skok i unutarnju igru, oni to neće moći pratiti jer Branković može činiti razliku.

Švicarska će Hrvatsku ugostiti u Fribourgu (četvrtak, 19.30).

– To im je najbolja dvorana i tamo tradicionalno igraju. Tamošnji klub ima šest reprezentativaca i oni su stalno u europskim natjecanjima u kojima hrvatskih klubova nema. Zapravo, zbog prava na četiri stranca, tri na parketu, rekao bih da je švicarska liga čak i jača od hrvatske lige koja je, zahvaljujući potkovanijim trenerima, taktički kvalitetnija.