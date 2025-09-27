Hrvatska ima novog wunderkinda: 18-godišnji Patrice mogao bi dobiti veliku priliku

Hrvatski nogomet ne prestaje proizvoditi vrhunske talente, a najnovije ime koje odjekuje nogometnim kuloarima je Patrice Čović. Ovaj 18-godišnji ofenzivni veznjak, koji brani boje njemačkog prvoligaša Werder Bremena, dobio je svoj prvi poziv u hrvatsku U-21 reprezentaciju. To ne samo da potvrđuje Čovićev strelovit uspon, već i signalizira namjeru izbornika Ivice Olića da gradi budućnost reprezentacije na najpotentnijim mladim igračima. Za Čovića, koji je već upisao nastupe za U-17, U-18 i U-19 selekcije, ovo je ključan korak naprijed i prilika da se dokaže na najvećoj pozornici za mlade igrače, čime bi mogao zacementirati svoje mjesto kao jedan od predvodnika nove generacije.

Čovićev nogometni put obilježen je snažnim obiteljskim nasljeđem. Rođen u Njemačkoj, sin je Ante Čovića, bivšeg profesionalnog nogometaša i trenera koji je ostavio dubok trag u Herthi. Upravo je u berlinskom klubu Patrice proveo devet godina, razvijajući se pod očevim budnim okom i noseći kapetansku vrpcu u mnogim mlađim kategorijama. Njegov talent nije mogao proći nezapaženo, a prošle godine donio je hrabru odluku o prelasku u Werder. Taj transfer pokazao se kao pun pogodak, jer je u novoj sredini dobio platformu za daljnji razvoj. Björn Schierenbeck, direktor Werderove akademije, prilikom njegova dolaska izjavio je: "Patrice je izvanredan nogometaš, razigravač koji je ujedno i opasan po gol te posjeduje sjajno razumijevanje igre. Oduševljeni smo što je takav talent odabrao Werder."

U Bremenu je Čovićeva karijera doživjela pravu eksploziju. Prošle sezone je dominirao u U-19 momčadi, zaključivši natjecanje s impresivnih 14 golova i 4 asistencije u 28 utakmica. Vrhunac sezone bio je osvajanje njemačkog Kupa za juniore, gdje je upravo on postigao pobjednički pogodak, dokazavši da je igrač za velike utakmice. Njegove izvedbe brzo su mu osigirale mjesto u prvoj momčadi, s kojom redovito trenira. Ubrzo je uslijedio i povijesni trenutak kada je debitirao u najvišem rangu njemačkog nogometa, postavši tako najmlađi Hrvat koji je ikada zaigrao u Bundesligi. Menadžer Ole Werner izrazio je optimizam, rekavši kako je uvjeren da će Patrice, nastavi li raditi ovim tempom, uskoro biti spreman nositi se sa zahtjevima seniorskog nogometa na najvišoj razini.

Iako je njegova prirodna pozicija ona "desetke", Čovićeva svestranost već je došla do izražaja. U svojim prvim seniorskim nastupima za Werder igrao je na krilnim pozicijama, pa čak i kao zadnji vezni, što pokazuje njegovo taktičko razumijevanje i prilagodljivost. U klubu ga smatraju najvećim talentom svoje generacije, a samo je pitanje vremena kada će se za njega početi zanimati i veći europski klubovi.