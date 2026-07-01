Ostavka Ronalda Koemana nakon ispadanja Nizozemske sa SP-a

Izbornik Nizozemske Ronald Koeman objavio je svoju ostavku u utorak, dan nakon što je njegova momčad ispala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva od Maroka na penale. Bivši stoper bio je na čelu reprezentacije od 2023. godine, nakon što je prethodno bio izbornik reprezentacije između 2018. i 2020. godine.

"Sinoć sam donio odluku da završim svoj mandat kao izbornik nizozemske reprezentacije“, napisao je Koeman na Instagramu. "Svi smo sanjali o Svjetskom prvenstvu na kojem bismo ispisali povijest. To se nije dogodilo. Nitko nije više razočaran zbog toga od mene. Kao izbornik, snosite tu odgovornost.“

Koeman je u početku odbio dati bilo kakvu konačnu izjavu o svojoj budućnosti nakon poraza u Monterreyu nakon jedanaesteraca, ali razočaravajući drugi mandat na čelu značio je da je uvijek bilo vjerojatno da će otići usred lavine kritika nizozemskih medija.

Također je nagovijestio povlačenje iz trenerske karijere:

"Štoviše, posljednjih nekoliko godina ponovno me natjeralo da shvatim da postoje važnije stvari od nogometa. Nogomet je bio moj život, ali zdravlje je neprocjenjivo. Kada netko koga jako volite vodi tešku bitku, vaša perspektiva se mijenja.Unatoč vlastitoj bolesti, moja supruga Bartina me svaki dan podržavala i poticala da završim svoj posao glavnog trenera. To pokazuje nevjerojatnu snagu. Zahvalniji sam joj na tome nego što bih ikada mogao riječima opisati“, napisao je.

Koeman je bio mnogo kritiziran nakon nizozemskih nastupa za koje su medijski kritičari rekli da su se "kretali od tromosti, besciljnih dodavanja i povlačenja protiv Japana do energičnog odgovora protiv Švedske, a zatim natrag do 'mentaliteta 80%' protiv Tunisa".

Koeman je preuzeo mjesto izbornika nakon posljednjeg Svjetskog prvenstva u Katru prije četiri godine, pod vodstvom Louisa van Gaala, gdje je Nizozemska stigla do četvrtfinala. Nizozemci su stigli do polufinala Europskog prvenstva 2024., ali pritom nisu uspjeli pobijediti nijednu zemlju rangiranu među 25 najboljih FIFA-e.