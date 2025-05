Hrvatska ima europskog prvaka! Ivan Kvesić dolazi kući sa zlatom oko vrata

Kakav majstor

Dvostruki europski prvak Anđelo Kvesić izborio treći europski finale

Osjećao sam neki umor i nisam bio lepršav kao što znam biti no radio sam koliko mi je bilo dovoljno pametno za prolaz do finala. Karate je šah, to nije full-contact, i ne ide sve na silu, kazao je Anđelo