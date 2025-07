Hrvatska ikona lupila šakom o stol, nije ostao miran: 'Evo što ste napravili, mijenjajte pod hitno'

Vaterpolo je doživio velike promjene pravila. Pozicioni napad, napad poslije kornera i napad sa igračem više kraći su za pet sekundi, teren je smanjen za pet metara. Ove inovacije mogli smo vidjeti na ovogodišnjem SP-u u Singapuru. Mnogi smatraju kako ta pravila neće ništa dobrog donijeti, a edan od takvih je i najtrofejnijih vaterpolo trener svih vremena i drugi najtrofejniji izbornik uopće u sportu, naš legendarni Ratko Rudić.

- Nisam veliki ljubitelj skraćivanja igrališta, mislim da smo izgubili dio kontranapada. Svi rezultati u četvrtfinalima su bili s velikim gol razlikama i to nije dobro, te utakmice bi trebale biti na gol-dva razlike. Nisam baš uvjeren da je došlo do dinamike igre, došlo je do većeg broja pucanja i završnica, određenih situacija gdje ne tako dobri plivači mogu dobro igrati… Sve u svemu, nisam vidio veliki doprinos vaterpolu kroz smanjeno igralište - rekao je Rudić u intervjuu za N1, a onda je dodao da te promjene neće pomoći da se razlike između reprezentacija smanje.

- Ma ja moram kazati da će se dogoditi obrnuto, što se i pokazuje. Gol razlika i rezultat će u tim susretima biti dosta veliki, to je deprimirajuće za poražene i postavlja se pitanje motivacije i statusa vaterpola u tim manje uspješnim zemljama. Ja se nadam da će se pravila opet promijeniti, da ćemo se vratiti na 30 metara i da će vaterpolo vratiti svoje bogatstvo koje ima na 30 metara - smatra Rudić.