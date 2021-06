Skrasio se u Brazilu i stiže u Hrvatsku: 'Očekujem da će zbog nas Stožer popustiti mjere'

Na predstojećim olimpijskim kvalifikacijama u Splitu, uz Njemačku, najveća prepreka hrvatskim košarkašima bit će Brazil predvođen Aleksandrom Petrovićem koji ovih dana u Novalji prikuplja energiju za skorašnje natjecateljske izazove.

– Planirali smo imati trening kamp u Portugalu, no kako su ondje uvedeni neki novi COVID protokoli za putnike iz Brazila, potražili smo novu lokaciju. U toj utrci s vremenom, odlučili smo se za Poljsku. Sat vremena vožnje od Wrocława pronašli smo wellness centar s dvoranom. Ondje ćemo biti 10 dana i odigrati i dvije utakmice s Poljskom.

Kada će karioke stići u grad podno Marjana?

– Svi moraju ući u balon do 25. lipnja. Kad bismo došli dva dana kasnije, ne bismo mogli igrati prva dva dana turnira jer neko vrijeme moramo provesti u izolaciji.

Stroge Fibine mjere u Splitu

Petrović pozorno prati i što se događa s konkurentskim reprezentacijama pa je primijetio da hrvatski izbornik nije na popis uvrstio najboljeg hrvatskog mladog igrača Roka Prkačina jer se on odlučio pripremati za NBA draft. S tom problematikom suočio se i Petrović koji je na Twitteru napisao da je povrijeđen otkazivanjem Didija i Guija Santosa.

– To što sam ostao bez dva najtalentiranija klinca već sam prebolio. Didi Louzada “draftiran” je 2019. i mora ostati raditi preko ljeta da bi dobio zajamčeni ugovor od New Orleansa, a Gui Santos priprema se u SAD-u za NBA draft. To su dečki koje sam izvukao niotkud i koji su na temelju reprezentacije došli na prag NBA lige. No, neki kada ih jednom okrzne NBA liga za sve ostale stvari više nemaju snage. S NBA mašinerijom jednostavno se ne mogu boriti.

Hoće li Brazil stoga biti slabiji?

– Neće, dolaze svi veterani, no malo sam razočaran jer držim da je biti na pripremama reprezentacije i igrati za nacionalnu vrstu puno vrednije od bilo kakvog NBA kampa ili ljetne NBA lige. No, neki na NBA gledaju kao na svetinju i s time se teško boriti.

Kakva je situacija s brazilskim veteranima?

– Osim Barbose, koji se umirovio i igra veteransku košarku tri na tri, svi ostali su se odazvali. Čak je i Varejao posljednjih mjesec dana NBA sezone potpisao ugovor s Clevelandom da bi dobio priliku da dođe na pripreme.

Osim bez najnovije ozlijeđenog Dragana Bendera, hrvatski izbornik bit će i bez Luke Šamanića koji se oporavlja od ozljede šake. No, i da se nije ozlijedio pitanje je bi li Luka bio na raspolaganju izborniku jer i od njega je njegov NBA klub San Antonio tražio da se cijelo ljeto posveti pripremama za sljedeću sezonu.

– Šamanić je dobra atletska “četvorka” koja može taktički obaviti puno stvari. I dobro bi došao Hrvatskoj jer je Šarić ionako sada “petica”. A Benderov izostanak bit će veliki nedostatak.

Hrvatskoj prijeti i da bi mogla ostati bez Šarića, ali i Bogdanovića ili Zupca.

– Za Hrvatsku bi najveći hendikep bio ulazak Utah Jazza u NBA konferencijsko finale, odnosno izostanak Bogdanovića jer ne znam tko može nadoknaditi njegovih 25 koševa.

Svima bi najveću glavobolju mogla zadati Njemačka s nizom NBA i euroligaških igrača.

– Meni će najteža biti priprema za Njemačku, posebice ako Lakersi ne uđu u finale Zapada i ako dođe Schroder. Dakako, puno toga ovisit će o tome tko će od nas šestorice trenera, nakon cijele ove frustrirajuće sezone, pogoditi pravu formu i atmosferu u momčadi. A kvalificirati se na Olimpijske igre bit će teže nego doći u borbu za medalje na samim Igrama.

Petrović će brazilsku momčad okupiti 10. lipnja.

– Prema okvirima koje je zadala Fiba, prvi trening bez NBA igrača dopušten je 11. lipnja ujutro i svatko tko okupi reprezentaciju prije riskira sankcije, posebice ako se netko ozlijedi. Prvi trening u kojem će sudjelovati NBA igrači bit će 14. lipnja jer njihovo osiguranje vrijedi tek od tog dana.

Revizija u Ciboni je nužnost

Premda se završnica Hrvatske lige igra bez publike, Petrović ne vjeruje da u Splitu za vrijeme olimpijskih kvalifikacija neće biti publike.

– Ako je Vlada deponirala toliko milijuna kuna da se turnir organizira u Splitu i ako se sve polako otvara, zar doista mislite da Nacionalni stožer neće popustiti i kad je riječ o sportskim događajima. Ja sam uvijek za to da se igra pred publikom i uvjeren sam da će je biti, pitanje je samo u kojem postotku. Ako se očekuje popuštanje mjera radi turizma, onda će ih popustiti i radi ovoga, a Fiba priznaje ono što nacionalne vlade donose kao svoja pravila. Zasad je to dopušteno samo u Srbiji, a u Litvi, Kanadi i Hrvatskoj nije, no vjerujem da će se to s 15. lipnjem promijeniti.

Hoće li se što promijeniti u njegovoj Ciboni s promjenom gradske vlasti?

– Ako je neformalni vlasnik kluba Grad Zagreb i ako se tek u idućih desetak dana treba formirati gradska vlast, nije mi jasno kako je bilo tko mogao dogovarati bilo što za sljedeću sezonu a da nije o tome razgovarao s vlasnikom. Nitko iz Grada ne zna koliko Cibona i kome duguje, a znamo da je blokirana i u Fibi i da plaća dva trenera, bivšeg i sadašnjeg. Osim toga, prodaja Gnjidića već u prosincu bila je znak panike. Grad preuzima vruć krumpir ali i ima pravo i odlučivati što će s tim vrućim krumpirom. Očekujem da će doći do revizije financijskog stanja i promjene Statuta, a time i do demokratizacije kluba.