Hrvatska bez pobjede nakon prvog turnira Lige nacija, lov na bodove nastavljamo u Brazilu

Odbojkašice Hrvatske u Ligi nacija upisale su i četvrti poraz, u nedjelju ih je s 3:0 (26:24, 25:16, 25:8) pobijedio Brazil. Najviše bodova za Hrvatsku osvojile su Andrea Mihaljević (14 bodova) i kapetanica Martina Šamadan (11).

– Što se tiče rezultata, nismo postigli očekivani cilj, a to je barem jedna pobjeda. U određenim trenucima pokazali smo protiv svakog od četiri suparnika s kojima smo igrali na prvom turniru u japanskoj Nagoyi da možemo biti ravnopravni. Posebno mi je žao susreta protiv Njemačke gdje smo dva seta izgubili na razliku. U zadnjem setu protiv Brazila vidio se umor. Većina nas nije navikla da u pet dana odigramo četiri utakmice na ovako visokom nivou – rekla je Andrea Mihaljević, igračica Hrvatske.

Hrvatska je u Nagoyi izgubila sve četiri utakmice i to bez dobivenog seta. Redom smo gubili od Bugarske, Njemačke, Japana i Brazila. No, nismo jedina reprezentacija bez pobjede. Bez bodova su još Južna Koreja i Nizozemska, dok po jednu pobjedu imaju Italija, Srbija, Kanada i Bugarska,. Na vrhu su sa sve četiri pobjede Brazil, Poljska, Kina i Turska. Sljedeći turnir igramo u Brazilu od 13. do 18. lipnja.