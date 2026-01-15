Svetina prvi put viđen u javnosti nakon teškog poraza u HNS-u, došao je na sprovod apsolutne ikone

Tomislav Svetina danas se po prvi put pojavio u javnosti nakon što je dao je ostavku na poziciju glavnog tajnika HNS-a.
Tomislav Svetina danas se po prvi put pojavio u javnosti nakon što je dao je ostavku na poziciju glavnog tajnika HNS-a.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Došao je na groblje Mirogoj na posljednji ispraćaj Miće Vujanića, jednog od najboljih zagrebačkih haklera svih vremena.
Došao je na groblje Mirogoj na posljednji ispraćaj Miće Vujanića, jednog od najboljih zagrebačkih haklera svih vremena.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Svetina je ipak ostao u strukturama HNS-a, od sada će raditi na nekom drugom mjestu, a njegovu poziciju preuzima Josip Tomaško.
Svetina je ipak ostao u strukturama HNS-a, od sada će raditi na nekom drugom mjestu, a njegovu poziciju preuzima Josip Tomaško.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/