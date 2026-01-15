Večernji list
Svetina prvi put viđen u javnosti nakon teškog poraza u HNS-u, došao je na sprovod apsolutne ikone
Tomislav Svetina danas se po prvi put pojavio u javnosti nakon što je dao je ostavku na poziciju glavnog tajnika HNS-a.
Došao je na groblje Mirogoj na posljednji ispraćaj Miće Vujanića, jednog od najboljih zagrebačkih haklera svih vremena.
Svetina je ipak ostao u strukturama HNS-a, od sada će raditi na nekom drugom mjestu, a njegovu poziciju preuzima Josip Tomaško.
