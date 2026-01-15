Ovo je nova raketa s dometom preko 450 km: Oružje dizajnirano za proboj ruske protuzračne obrane

Tvrtka Destinus predstavila je novu krstareću raketu Ruta Block 2, koja značajno nadmašuje prethodnu verziju u svim ključnim karakteristikama i dizajnirana je za upotrebu u borbenim uvjetima protiv ruskih snaga. Prema pisanju Defense Expressa, Destinus je demonstrirao krstareću raketu Ruta Block 2, koja se radikalno razlikuje od prve verzije koja je prethodno odgovarala definiciji "projektila za dronove". Slike projektila, zajedno s njegovim specifikacijama, objavio je njegov razvojni inženjer i proizvođač, Destinus. Tvrtka trenutno ima sjedište u Nizozemskoj, a osnovao ju je Mihail Kokorich, poduzetnik rođen u Rusiji koji je pobjegao iz Rusije i odrekao se ruskog državljanstva.

Nova raketa opremljena je snažnom bojevom glavom, ima prijavljeni domet veći od 450 kilometara i ima višenamjenski sustav navođenja koji koristi umjetnu inteligenciju. Prema Defense Expressu, ovaj sustav je sposoban probiti slojevite sustave protuzračne obrane čak i u uvjetima aktivnog elektroničkog ometanja, prenosi Kyiv Post. Ruta Block 2 dobila je poboljšani trup dizajniran za smanjenje vidljivosti, kao i sklopivo krilo, što omogućuje lansiranje rakete i iz transportno-lansirnog kontejnera i ispod krila zrakoplova. Bojeva glava teži više od 250 kilograma, dok je nosni dio rakete opremljen termovizijskom glavom za navođenje, što osigurava visoku točnost tijekom završne faze leta. Ovaj pristup se koristi u modernim krstarećim raketama, uključujući Storm Shadow / SCALP. Ovi dizajnerski izbori čine Ruta Block 2 temeljno novim razvojem, a ne modernizacijom prethodnog modela.

"Osim povećanja težine bojeve glave na prilično značajne vrijednosti, u Ruta Block 2 vrijedi istaknuti prijelaz na rješenja za povećanje prikrivenosti promjenom oblika trupa“, dodaje Defense Express. Defense Express sugerira da je pojava Ruta Block 2 vjerojatno rezultat višestrukih suradnji između Destinusa i nekoliko europskih tvrtki. U svibnju 2025. objavljeno je da će raketa integrirati navigacijski sustav neovisan o GPS-u, otporan na elektroničko ratovanje, tvrtke španjolske tvrtke UAV Navigation, koja je dio Grupo Oesía.

U studenom je Destinus također najavio planove za integraciju sustava umjetne inteligencije za borbu Hivemind koji je razvio Shield AI. Još nije objavljeno kada će Ruta Blok 2 biti spreman za operativnu upotrebu. Unatoč ranijim izjavama da će ukrajinske obrambene snage rasporediti raketu Ruta već u prosincu 2024., javno dostupne informacije o sustavu ostaju ograničene.

Ukrajina je već koristila svoje nove rakete Flamingo i Ruta u borbi, a planiraju se i dodatni napadi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski krajem listopada 2025. "Flamingo je korišten u borbi. Ruta je korištena u borbi. Činimo sve kako bismo ove godine mogli provesti ozbiljnija ispitivanja - ne samo jedno, dva ili tri. Vjerujemo da ćemo uspjeti", rekao je.