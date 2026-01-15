Stiglo pola milijarde zahtjeva za utakmice Svjetskog prvenstva, evo koje utakmice su najtraženije

Svjetsko prvenstvo u nogometu bit će jedan od najuzbudljivijih događaja godine. Sa 104 utakmice u 16 gradova domaćina, turnir je veći nego ikad. Atlanta će tijekom turnira biti domaćin osam utakmica na stadionu Mercedes-Benz. Razdoblje nasumičnog odabira ulaznica završilo je 13. siječnja nakon 33 dana. Do kraja razdoblja za prijavu, pola milijarde ljudi zatražilo je ulaznice za Svjetsko prvenstvo.

Evo utakmica koje su najtraženije:

Kolumbija - Portugal — subota, 27. lipnja u Miamiju

Meksiko - Republika Koreja — četvrtak, 18. lipnja u Guadalajari

Finale (momčadi će biti naknadno određene) — nedjelja, 19. srpnja, New York/New Jersey

Meksiko - Južna Afrika (uvodna utakmica turnira) — četvrtak, 11. lipnja u Mexico Cityju

Utakmica šesnaestine finala (momčadi će biti naknadno određene) — četvrtak, 2. srpnja, Toronto

Dužnosnici kažu da popis ističe "iznimnu privlačnost i ključnih utakmica i susreta u nokaut fazi u sve tri zemlje domaćina".

- Pola milijarde zahtjeva za ulaznice stiglo je u nešto više od mjesec dana. U ime FIFA-e, želio bih zahvaliti i čestitati nogometnim navijačima diljem svijeta na ovom izvanrednom odazivu - rekao je Gianni Infantino, predsjednik FIFA-e.

Najveći broj zahtjeva došao je iz tri zemlje domaćina: Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika. No, bio je i dominantan broj zahtjeva od stanovnika Njemačke, Engleske, Brazila, Španjolske, Portugala, Argentine i Kolumbije.

„Znajući koliko ovaj turnir znači ljudima diljem svijeta, jedino nam je žao što ne možemo pozdraviti svakog navijača na stadionima. Zato smo posvećeni osmišljavanju više načina da navijači budu dio Svjetskog prvenstva 2026. - kroz širok raspon navijačkih iskustava izvan stadiona, i osobno i online - kako bi što više ljudi moglo sudjelovati u onome što će biti najveći sportski događaj ikad održan - kazao je Infantino.

Nakon što su zahtjevi za ulaznice primljeni, dužnosnici FIFA-e provjerit će ispunjavaju li prijave postavljene uvjete. Zatim će se nasumično odabrati dobitnici. Oni koji su dobili ulaznicu, bit će obaviješteni nakon 5. veljače. Razdoblje prijave za nasumično izvlačenje možda je zatvoreno, ali postoje i drugi načini za prisustvovanje Svjetskom prvenstvu.

Prvo, ako želite prisustvovati samo utakmici određene momčadi, možda ispunjavate uvjete za sudjelovanje u savezu članova Fife. Svaki savez ima vlastiti postupak određivanja ulaznica, ali članovi mogu kupiti ulaznice od unaprijed određenog kontingenta za navijače njihove momčadi. Neki navijači također mogu kupiti premium ulaznice za dan utakmice putem paketa ugostiteljstva, koji se nalaze na FIFA.com/hospitality ili od On Location, grupe koja organizira navijačke programe za Svjetsko prvenstvo.

Qatar Airways također nudi pakete za navijače. Paketi uključuju ulaznice za utakmice kategorije 1 ili 2, prijevoz u gradu i do i od zračne luke, smještaj u hotelima te domaće i međunarodne letove. FIFA-ina platforma za preprodaju/zamjenu bit će posljednje službeno mjesto za kupnju ulaznica. Prodaja će se otvoriti na FIFA-inoj stranici 15. prosinca.

