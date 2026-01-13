Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GIRO D'ITALIA

Danska zvijezda pokušat će ispisati povijest na kultnoj utrci: 'Već duže vrijeme razmišljam o tome'

Vuelta a Espana - Stage 20 - Robledo de Chavela to Bola del Mundo
BRUNA CASAS/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.01.2026.
u 16:00

Vingegaard je osvajao "Tour de France" 2022. i 2023. godine, dok je 2021., 2024. i 2025. završavao drugi na toj utrci iza Slovenca Tadeja Pogačara, ali je prošle godine slavio na "Vuelta a Espani" te mu je kao jedini "grand tour" na kojem nije slavio ostao "Giro''

Danski biciklist, 29-godišnji Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) najavio je kako će ove godine po prvi put u karijeri nastupiti na "Giru d'Italia" te pokušati postati osmi vozač u povijesti s pobjedama na sva tri trotjedna "grand toura".

Vingegaard je osvajao "Tour de France" 2022. i 2023. godine, dok je 2021., 2024. i 2025. završavao drugi na toj utrci iza Slovenca Tadeja Pogačara, ali je prošle godine slavio na "Vuelta a Espani" te mu je kao jedini "grand tour" na kojem nije slavio ostao "Giro".

Ovogodišnji "Giro" održat će se od 8. do 31. svibnja, a Vingegaard je najavio kako će nakon toga nastupiti i na "Touru" koji je na programu od 4. do 26. srpnja.

"Već duže vrijeme razmišljam o nastupu na 'Giru' i osjećam kako je sada idealno vrijeme za moj debi na toj utrci. Pobjeda na 'Vuelti' prošle jeseni daje mi još veću motivaciju za pobjedu u Italiji. Želio bih dodati ružičastu majicu u svoju kolekciju", kazao je Vingegaard koji će ovu sezonu započeti 16. veljače na "UAE Touru".

"Zadnjih pet godina moj program utrka prije 'Toura' bio je više-manje isti, ali ovoga sam se puta odlučio za druge stvari. Ruta ovogodišnjeg 'Gira' izgleda mi manje zahtjevnom nego prošlih godina što čini prijelaz na 'Tour' lakšim", dodao je Vingegaard.

Osim što bi se pobjedom na "Giru" mogao pridružiti biciklističkim besmrtnicima, Vingegaard će ove godine pokušati ponoviti Pogačarov pothvat iz 2024. godine kada je Slovenac postao prvi biciklist u 21. stoljeću koji je uspio slaviti na "Giru" i "Touru" u istoj godini.

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija
Ključne riječi
Giro d'Italia biciklizam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!