EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
NE ZNA U ČEMU JE PROBLEM

Zrinka Ljutić prekinula šutnju i obratila se navijačima emotivnom objavom: 'Svašta se može reći'

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Borut Zivulovic/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
14.01.2026.
u 17:28

Ljubav prema skijanju je i dalje tu. Bez obzira na rezultat, bez obzira na plasman ili bodove. To je ono za što se u ovom trenutku držim, pogotovo u posljednje vrijeme

I u austrijskom Flachauu nastavila se slaba slalomska forma najbolje hrvatske skijašice Zrinke Ljutić. Aktualna osvajačica Malog kristalnog globusa u ovoj disciplini, od obrane naslova najbolje oprostila se praktički već u prosincu. U sedam slaloma ove sezone, bodove je osvojila tek tri puta uključujući jučerašnju utrku.

Tehnički, to 24. mjesto kojim je zaradila sedam bodova joj je treći najbolji rezultat sezone u disciplini u kojoj je godinu dana dana ranije ostvarila tri pobjede u istoj sezoni. Šesto mjesto iz Levija, osmo iz Semmeringa i 24. iz Flachaua donijelo joj je ukupno 79 bodova i čini ju 20. najboljom slalomašicom svijeta. 

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku"

Situacija je postala toliko loša da je Ljutić ispala iz prve jakosne skupine te sada u slalomskim utrcima starta između 8. i 15. mjesta te joj teži uvjeti na stazi dodatno otežavaju povratak u formu. Ona se sada sama oglasila po pitanju svoje loše forme emotivnom objavom na društvenim mrežama:

- Puno bi se moglo reći o mojoj slalom sezoni, ali iskreno, nema puno toga što mogu reći osim ovoga - da sam u nekim situacijama znala bolje, bila bih i bolja. Vjerujte mi, ja sam prva osoba koja želi skijati brzo i sve shvatiti. Prva sam koja želi razumjeti što ne funkcionira, zašto ne funkcionira i to odmah popraviti. Ali ponekad zaista nemam pojma odakle uopće početi.

No, postoji nešto u svemu ovome što mi se čini kao da se mora dogoditi. Kao da je tu da me nečemu nauči. Da me natjera da stvari doživim na dubljoj razini. Borbu, sumnju u sebe, nedaće, ali i radost i sreću koje mogu postojati samo nekoliko trenutaka jedna od druge.

Ljubav prema skijanju je i dalje tu. Bez obzira na rezultat, bez obzira na plasman ili bodove. To je ono za što se u ovom trenutku držim, pogotovo u posljednje vrijeme. To da svakim novim danom mogu ustrajati u nečemu što mi je važno i da sam i dalje vrlo sretna što to mogu raditi, s obzirom na stanje svijeta u kojem danas živimo.

Hvala svima koji me podržavaju kroz sve i koji još uvijek znaju cijeniti neke moje dobre zavoje. Vratit ću se na vrh, bez obzira na to koliko mi vremena za to trebalo. I da, ako nekome nešto znači - ovo su moji prvi bodovi ikad u Flachau, a imala sam popriličan broj pokušaja. Pa si vi mislite što god želite - napisala je Instagramu.


Na njenu objavu reagirala su i brojna poznata imena iz svijeta skijanja uključujući i najbolju skijašicu svih vremena Mikaelu Shiffrin.

Avatar Asterix
Asterix
18:02 14.01.2026.

Sinoć, u startnoj kućici, prije prve vožnje, izraz lica govorio je više od tisuću riječi. S takvim grčem je nemoguće dobro odskijati. Što je najgore, osim 5 -6 cura u samom vrhu, konkurencija je prilično loša.

Avatar Burviles
Burviles
17:48 14.01.2026.

ne obračaj se navijačima nego traži novog trenera i primi se treniranja !!

Avatar Scuderia
Scuderia
18:23 14.01.2026.

Nitko od naših nije nešto. Uvijek im ovisi o tisuću stvari. Stalno im nešto smeta. Realno nemaju talent Kostelića. Mogu iznenaditi, ali realno svi oni ne spadaju među 15 skijaša u bilo kojoj disciplini, pa i osvajačica malog kristalnog globusa. Neće se svake godine sve žive konkurentice ozlijeđivati.

Ne propustite

Još iz kategorije

