FOTO Jedna od naših najljepših sportašica u rijetkom izlasku: Sve raznježili prizori s djecom
Iako smo je navikli gledati na košarkaškim parketima, Antonija Mišura Sandrić danas živi mirnijim obiteljskim životom. To potvrđuju i prizori s klizališta u Šibeniku, gdje je provela vrijeme s mališanima, strpljivo ih pridržavajući na ledu uz osmijeh koji nije krio sreću.
Proslavljena sportašica, koju su dvaput proglasili najljepšom na velikim natjecanjima, pokazala je da i u ležernom izdanju ima stila. Za zimsku avanturu odabrala je upečatljiv dugi krzneni kaput i sunčane naočale. Ipak, u prvom planu nije bila moda, već njezina posvećenost djeci.
Nakon uspješne karijere, tijekom koje je s reprezentacijom osvojila broncu na Mediteranskim igrama i nastupila na Olimpijskim igrama, Antonija se rijetko pojavljuje u javnosti. Svoju je karijeru zaključila, istaknuvši da se kao majka dvoje male djece teško mogla vratiti profesionalnim obvezama koje su podrazumijevale igranje u inozemstvu i odvajanje od obitelji.