FOTO Jedna od naših najljepših sportašica u rijetkom izlasku: Sve raznježili prizori s djecom

Iako smo je navikli gledati na košarkaškim parketima, Antonija Mišura Sandrić danas živi mirnijim obiteljskim životom. To potvrđuju i prizori s klizališta u Šibeniku, gdje je provela vrijeme s mališanima, strpljivo ih pridržavajući na ledu uz osmijeh koji nije krio sreću. 
Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell
Proslavljena sportašica, koju su dvaput proglasili najljepšom na velikim natjecanjima, pokazala je da i u ležernom izdanju ima stila. Za zimsku avanturu odabrala je upečatljiv dugi krzneni kaput i sunčane naočale. Ipak, u prvom planu nije bila moda, već njezina posvećenost djeci.
Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell
Nakon uspješne karijere, tijekom koje je s reprezentacijom osvojila broncu na Mediteranskim igrama i nastupila na Olimpijskim igrama, Antonija se rijetko pojavljuje u javnosti. Svoju je karijeru zaključila, istaknuvši da se kao majka dvoje male djece teško mogla vratiti profesionalnim obvezama koje su podrazumijevale igranje u inozemstvu i odvajanje od obitelji.
Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell
Obitelj joj je, kako je sama izjavila, najvažnija. Od 2015. je u sretnom braku s bivšim košarkašem Markom Sandrićem, s kojim ima kćer Taru i sina Noela. 
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell
Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
