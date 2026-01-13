Ljutić uz ogroman zaostatak uspjela izboriti drugu vožnju: Vodi Shiffrin

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić uspjela je uz slab nastup izboriti proboj u drugu vožnju noćnog slaloma Svjetskog kupa kojem je ovog utorka domaćin austrijski Flachau.

Nakon niza kikseva u slalomu ove sezone Ljutić je u Flachauu vozila prilično oprezno veći dio prve vožnje, a uz to je napravila i jednu veliku pogrešku. Sve to je Ljutić smjestilo na 21. mjesto, odnosno, tri sekunde i 18 stotinki zaostatka za Shiffrin koja je najbolje odradila posao u prvoj vožnji.

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon dugo vremena Ljutić nije bila u prvoj jakosnoj skupini, među sedam najboljih na startu, već je prvu vožnju u austrijskom zimovalištu odradila sa startnim brojem 14.

Ljutić je ove sezone u slalomu zauzela šesto mjesto u finskom Leviju te osmo u austrijskom Semmeringu. Bez plasmana je ostajala u austrijskom Gurglu, američkom Copper Mountainu, francuskom Courchevelu te nedavno u Kranjskoj Gori.

Leona Popović je za Shiffrin zaostala čak četiri sekunde i 40 stotinki te se nije ugurala među trideset najboljih koje će nastupiti u drugoj vožnji.

Najbrže su u prvoj vožnji bile američke skijašice. Na prvom je mjestu uoči druge vožnje Mikaela Shiffrin, dok druga Paula Moltzan zaostaje tek 19 stotinki. Iza njih su Austrijanka Katharina Truppe s 35 stotinki slabijim vremenom i četvrta švicarska skijašica Camille Rast koja ima 78 stotinki slabije vrijeme od Shiffrin.