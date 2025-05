Hrvatica napravila senzaciju na Svjetskom prvenstvu, rijetki su očekivali ovako nešto

Jednu od većih senzacija na Svjetskom prvenstvu u Dohi potpisala je Hrvatica Lea Rakovac. U 2. kolu naša stolnotenisačica je šokirala Japanku Miu Hirano s 4:2 (8, -7, 10, -5, 6, 7) i prošla među 32 na svijetu. Fantastična izvedba naše 29-godišnje predstavnice i 137. igračice svijeta koja je dobila jednu od najboljih stolnotenisačica svijeta.

Dvadesetpetogodišnja Japanka trenutačno drži 20. mjesto na svijetu, a 2016. bila pobjednica Svjetskog kupa i to kao najmlađa stolnotenisačica ikada. Godinu kasnije je osvojila Azijsko prvenstvo i pritom pomela konkurenciju iz Kine. Japanka je ušla u svjetski Top 20 2015. i od tada je praktički konstantno u vrhu. Dugi niz godina je bila i Top 10, a najbolji renking karijere joj je bilo pet mjesto.

Rakovac će za osminu finala igrati s defenzivnom igračicom Korejkom Suh Hyo Won, koja drži 27. mjesto na svijetu.

No, to nije bio jedini uspjeh Rakovac jer je fantastična bila i u paru s Matejom jeger Majstorović. Hrvatice su ostvarile najbolji rezultat karijere u dublu, a to je osmina finala SP-a. Za taj uspjeh nadigrale su Singapurke Tan Zhao Yun i Zhang Wanling s 3:2 (6, -9, -11, 8, 8). Odlična izvedba naših djevojaka, a što je najbolje moglo je to biti i uvjerljivije. Pogotovo jer su nakon vodstva od 1:0 povele u drugom setu 9:7. No, Singapurke su uspjele okrenuti taj set i uzeti treći u svoju korist. No, odličan četvrti set za naše djevojke, a istim ritmom nastavile su i u odlučujućem setu. Za četvrtfinale ih čeka dvoboj s prvim parom svijeta, Japankama Satsuki Odo i Sakura Yokoi.

S njima su se već susrele u polufinalu na WTT Contenderu u Zagrebu, tada su Japanke slavile s 3:0 (13, 9, 5). Hrvatice su vodile u prvom setu 8:6 i 9:8, a ispustile su i dvije set lopte.

Ponedjeljak je bio dobar dan za Hrvate na SP-u. Istina da su svi ostali naši predstavnici ispali, ali njihove igre su bile stvarno dobre usprkos porazima jer su praktički u svim mečevima bili blizu pobjede i to protiv favoriziranih suparnika.

Korak do senzacije bili su i Ivor Ban i Hana Arapović, a u 2. kolu mješovitih parova bolji su bili Japanci Sora Matsushima i Miwa Harimoto s 3:2 (8, -8, 5, -9, 9). Naša kombinacija je s ponajboljim svjetskim parom igrala neizvjestan meč i praktički bili korak do senzacije i prolaska u osminu finala. U petom setu Ban i Arapović su poveli 6:5, ali ne zadugo, a potom su se Japanci odvojili na 10:7. Naša kombinacija je smanjila na 10:9, ali sljedeći i odlučujući poen pripao je suparnicima. Inače, Matsushima i Harimoto su po renkingu četvrti par svijeta što dovoljno govori o njihovoj snazi. Ako gledamo njihov pojedinačni renking Matsushima je 19., Harimoto šesta igračica svijeta. Nije tajna da su Ban i Arapović dobar par, a ovo im je samo poticaj za dalje. Jedina lošija vijest je da će Ban nakon ovog Svjetskog prvenstva vjerojatno morati na operativni zahvat te se nadamo što bržem povratku u arene.

Arapović je za ulazak među 32 izgubila od iskusne Njemice Han Ying s 4:0 (10, 10, 8, 8), a što je najbolje u svakom setu je imala sve u svojim rukama. U prvom setu je vodila 10:8, u drugom 10:9. U trećem je, pak, imala 7:4 i 8:7, a u četvrtom 6:3. Šteta, Njemica je bila zrela da izgubi. Uz malo sreće Hana je mogla proći dalje, iako je pružila odličnu igru protiv iskusnog 'lovca'.

Tomislav Pucar i Darko Jorgić su poraženi u 2. kolu muških parova, a bolji su bili deveti nositelji, Kinezi Huang Youzheng i Liang Jingkun s 3:1 (7, 7, -10, 12). Kinezi su relativno lako poveli 2:0, ali hrvatsko-slovenska kombinacija se vratila u igru u trećem setu koje su slavili s 12:10. Najneizvjesniji je bio četvrti set gdje su Pucar i Jorgić mogli slaviti, pogotovo jer su imali tri vezane set lopte.