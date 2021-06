Hrvatica napravila nešto što nije uspjelo niti Jordanu, a kapetanica poručila: Ni nakon prospavane noći nije lako

Košarkašice Hrvatske osvojile su deveto mjesto na Europskom prvenstvu što nam je najbolji plasman od petog mjesta 2011. godine. Dakle, ponovili smo plasman među prvih 12 na posljednja tri europska prvenstva na kojima smo sudjelovali (2013., 2015. i 2021. godine).

– I dalje se ne mogu oteti dojmu da smo trebale putovati za Valenciju, a ne za Zagreb. Moram priznati da nam ni nakon prospavane noći nije lako. Izgubile smo od Bosne i Hercegovine, ali isto tako mogle smo i morale pobijediti. No nama su u ključnim trenucima lopte ispadale iz obruča, a one su pogodile nevjerojatnih šest trica zaredom. I to baš kada se “lomio” rezultat – rekla je Ivana Dojkić, kapetanica reprezentacije.

Plus – najmlađi na EP-u

Veliki problem u našoj reprezentaciji bio je nedostatak klasičnog centra bez obzira na to što smo protiv Bosne i Hercegovine imali veći broj skokova. Marija Režan došla bi nam kao as na desetku i teško bi Jones prolazila u reket kako je htjela.

– Bez Jones reprezentacija Bosne i Hercegovine ne bi imala što tražiti protiv nas. Ali kvalitetan stranac očigledno je dobro rješenje. Ne samo za Bosnu i Hercegovinu. Slovenke i Crnogorke također imaju strankinje na poziciji centra – Evans i Gatling. Strankinju ima i Srbija, ali na poziciji organizatora igre – Anderson – kaže Dojkić.

Na Europskom prvenstvu u Poljskoj 2011. za Hrvatsku je igrala Lisa Karcic, Amerikanka hrvatskih korijena.

– Ako u Hrvatskoj nema rješenja za poziciju petice, onda ne vidim problem da se i mi pojačamo strankinjom. Ali, nije na nama igračicama da o tome odlučujemo – dodala je Ivana.

Hrvatska je uvijek imala sjajne centre – Luce Ivanković, Ivu Slišković, Koranu Longin, Žanu Lelas, Sonju Kiretu... No u zadnje vrijeme baš nedostaje kvalitetnih visokih igračica. Imamo velik broj krilnih centara, ali ne i pravih petica, igračica visokih preko 196 centimetara.

Ono što je bitno, Hrvatska je imala najmlađu reprezentaciju na Europskom prvenstvu, s prosjekom od 25 godina. Dakle, imamo još dovoljno vremena da ova generacija napravi dobre stvari. Imamo još nekoliko mladih talenata, poput Nike Mühl. Sa 17 godina napravila je prvi quadruple-double u povijesti hrvatske košarke, nešto što nije uspio napraviti ni Michael Jordan, a s 18 godina “pola” SAD-a se borilo za nju. Danas je jedna od najboljih igračica u ženskoj verziji američke NCAA lige, odnosno sveučilišnoj ligi, i pitanje dana je kada će zaigrati u WNBA ligi.

Nepravedan sustav

– Da smo se plasirale u četvrtfinale, imale bismo najmanje još tri utakmice. Dobro, četvrtfinale vjerojatno ne bismo prošle jer bismo igrale protiv Francuskinja koje su po meni prve favoritkinje za zlatnu medalju. Nažalost, sistem na Europskom prvenstvu je možda malo nepravedan jer bismo u tom slučaju dvaput igrale protiv Francuske koja nas je uvjerljivo nadigrala u prvom susretu na EP-u. Ali plasman u četvrtfinale donio bi nam nastup u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo čiji je domaćin 2022. godine Australija. Nažalost, Hrvatska nikad nije igrala na Svjetskom prvenstvu. Sada idemo sve iz početka. Dakle, prvo krećemo od kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se 2023. igrati u Sloveniji i Izraelu. E tu će biti važno izboriti četvrtfinale jer nam ono donosi plasman na kvalifikacijski turnir za plasman na Olimpijske igre u Parizu 2024. godine gdje bi ova generacija treba doživjeti svoj vrhunac – rekla je Ivana Dojkić.

Kapetanica naše reprezentacije trebala bi ovo ljeto postati tek treća Hrvatica koja će zaigrati u WNBA ligi, nakon Koraljke Hlede i Vedrane Grgin.

– Da, potpisala sam za New York i trebala bih se što prije priključiti jer je sezona u WNBA ligi tek počela. Naravno, sve ovisi o tome što će reći moj menadžer jer sam prilično iscrpljena od stalnog igranja – zaključila je Dojkić.

