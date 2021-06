Tajnoviti Mršić: Hrvatska će drugu utakmicu igrati iza zatvorenih vrata

Hrvatska košarkaška reprezentacija večeras i sutra ima dvije završne provjere uoči predstojećeg kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre koji će se održati u Splitu. Na istoj pozornici, u Spaladium areni, Hrvatska će igrati dvije prijateljske utakmice s Portorikom, srednjoameričkom reprezentacijom koja se priprema za nastup na predolimpijskom turniru u Beogradu.

Za prvu utakmicu s Portorikom (druga će biti zatvorena), splitski organizatori u prodaju su pustili oko 2000 ulaznica što bi trebao biti test za kvalifikacijski turnir na kojem će nastupiti ukupno šest reprezentacija koje se sve trebaju prijaviti u splitski “balon” najkasnije 25. lipnja. Svih šest reprezentacija bit će smješteno u hotelu “Amfora”, iz kojeg neće smjeti izlaziti ni dolaziti u kontakt s vanjskim svijetom. A to znači i otežane uvjete za rad novinara, koji nakon utakmice neće moći biti na presici, već će postavljati pitanja preko videopoziva. U miks-zoni moći će biti najviše pet novinara i oni će se mijenjati iz utakmice u utakmicu.

U “balonu” samo 14 igrača

Inače, u “balon” će svaki izbornik moći uvesti 14 igrača, ali večer prije početka turnira morat će odrediti dvanaestoricu igrača kojima najviše vjeruje. A za taj turnir naši se nadaju i većem broju navijača, čak i do 5000, s obzirom na to da su im 40 posto kapaciteta odobrili županijski stožer Civilne zaštite i lokalna podružnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 08.06.2021., Zagreb - Konferencija za medije hrvatske kosarkaske reprezentacije uoci Olimpijskog kvalifikacijskog turnira u Splitu te otvorenje prvog fanshopa. Izbornik hrvatske reprezentacije Veljko Mrsic. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Dakako, u dvoranu će moći ući samo oni koji imaju dokaz o cijepljenju, o tome da su preboljeli bolest u posljednjih 180 dana ili pak da imaju negativan PCR test. Inače, hrvatska momčad kompletirat će se u srijedu kada stiže Bojan Bogdanović kojeg bi, bude li se dobro osjećao, izbornik Veljko Mršić mogao igrački upogoniti već u četvrtak, u drugoj utakmici s Portorikom koja će se igrati iza zatvorenih vrata. Zašto je tome tako, objašnjava Mršić:

– Bit će nam to posljednja provjera u kojoj ćemo nastojati iskušati i neke taktičke varijante koje nismo koristili u prve tri javne pripremne utakmice. U tim utakmicama koje su i televizijski prenošene igrali smo samo jednu vrstu obrane, a sada ćemo isprobati i mogućnosti koje pripremamo za turnir.

Kada je ovako malo dana za pripremu, postavlja se pitanje čemu posvetiti više vremena, napadačkim shemama ili obrambenim formacijama?

– Obrana je ta koja će raditi razliku i koja nam može donijeti puno. Budemo li defenzivno na visokoj razini, to će nam olakšati dolazak do cilja, a to je pobjeda na turniru i osvajanje olimpijske vize. Koliko obranu možemo podići ovisit će i o želji i spremnosti da se žrtvujemo jedni za druge.

Dakle, sloga je onaj psihološki imperativ?

– Dosta pažnje posvećujemo koheziji momčadi. I zato svaki trening mora biti takvog intenziteta kao da je u pitanju posljednja utakmica.

Krušlin i Šamanić otpali

Nakon Simona i Bendera, zbog ozljede otpala su još dvojica igrača, branič Filip Krušlin te krilni centar Luka Šamanić koji nam se pak činio kao dobar atletski i energetski dodatak. No, on se sam povukao kada je shvatio da nedovoljno oporavljen od četverotjednog prestanka treniranja i ozljede šake ne može biti od velike koristi.

– Luka je došao nespreman i ne znam koliko bi nam u takvom stanju koristio, no i na njega gledamo dugoročno.

Kako su se reprezentaciji priključila dva teška centra, Žižić i Planinić, kakve su Mršiću sada opcije na četvorci?

– Imamo Šakića kao prirodnu “četvorku”, te Bogdanovića i Hezonju koji mogu igrati na toj poziciji da ispunimo želju brazilskog izbornika Ace Petrovića koji najavljuje da ćemo igrati tzv. small ball.

Kada smo hrvatskog izbornika pitali za Portoriko, priznao je da se time nije puno bavio.

– Pripremit ćemo se individualno za njegove igrače, no mi ćemo ipak gledati samo sebe. Htjeli smo u pripremama igrati s jednom europskom i jednom američkom momčadi pa smo zato i dogovorili utakmice sa Slovenijom i Portorikom.

Portoriko je nedavno sudjelovao na Acropolis turniru u Ateni gdje je pobijedio Meksiko (75:72), reprezentaciju koja dolazi na splitski kvalifikacijski turnir. I zato će atletični Portorikanci biti jako dobar test za ono što naše čeka od 29. lipnja do 4. srpnja.

Video - Navijači Tornada dočekali košarkaše Zadra