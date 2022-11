Hrvati su vatreni, Srbi su orlovi... Znate li nadimke svih reprezentacije sa Svjetskog prvenstva?

Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru održava se 20. studenog od 18. prosinca. Bit će to prvi put da se SP održava u zimskom terminu. Evo nadimaka svih reprezentacija koje će nastupiti na tom turniru.

Argentina: "Albiceleste" - Bijelo-plavi ili "Gauči"

Australija: "Socceroos"

Belgija: "Rote Teufel" (Crveni vragovi)

Brazil: "Selecao" ili "Karioke"

Danska: “De Rod-Hvide” - Crveno-bijeli

Ekvador: "La Tri"

Engleska: "Three Lions" - Tri Lava, Gordi Albion

Francuska: "Les Bleus" - Plavi, "Trikolori", "Galski pijetlovi"

Gana: "Black stars" - Crne zvijezde

HRVATSKA: "Vatreni"

Iran: "Parsi - Prinčevi Perzije"

Japan: "Blue Boys" - Plavi ili "Samurai Blue"

Južna Koreja: "Red Devils" - Crveni vragovi, "Taeguk" - Ratnici

Kamerun: "Les Lions Indomptables" - Neslomljivi lavovi

Kanada: "Les Rouges" - Crveni, "The Maple Leafs" - Javorovi listovi

Katar: "Al Anabbi" - Bordocrveni

Kostarika: "Ticos"

Maroko: “Atlas Lions” - Lavovi atlasa

Meksiko: "El Tri"

Nizozemska: "Oranje"

Njemačka: "Die Mannschaft", "Elf"

Poljska: “Orly” - Orlovi

Portugal: "Selecao"

SAD: "The Yanks"

Saudijska Arabija: “Green Falcons” - Zeleni sokolovi

Senegal: “Les Lions de la Téranga” - Lavovi Terange

Srbija: “Orlovi”

Španjolska: "La Furia Roja" - Crvena furija

Švicarska: "Nati"

Tunis: The Eagles of Carthage – Orlovi Kartage

Urugvaj: "Charruas" ili "La Celeste"

Wales: "Dreigiau" - Zmajevi

>> Zlatko Dalić objavio konačni popis igrača za SP u Katru

9