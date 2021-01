ŽELE OI FINALE

Oni su među najboljima na svijetu: Ne smijemo navijati kad naši zabiju gol

– Ljudi misle da na veliko natjecanje dođemo, sudimo u nekoliko utakmica i uživamo. Ali nije to baš tako. Ritam na svakom natjecanju je isti – ustajanje svakoga dana u 7 sati, u 7.30 idemo na trčanje, u 9 je doručak, od 10 do 12.30 predavanja, u 13.30 ručak, a od 14.30 do ponoći obvezno smo u dvorani – kaže Milošević, a Gubica dodaje kako suci moraju potpisati kodeks i čvrsto ga se pridržavati