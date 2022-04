Hrvati opet dominiraju: Vatreni su nas razmazili, uživajmo dok traje...

Još je ostalo otprilike mjesec dana do završetka klupske nogometne sezone 2021./2022., što znači da smo blizu saznanja o tome koji su klubovi bili uspješni i neuspješni u svim većim natjecanjima. Pogled na najjače europske lige te europska natjecanja već nam daje dobru sliku o tome tko će biti zadovoljan sezonom. U tri od pet liga tzv. petice već znamo tko će osvojiti naslov, u dvije traje napeta borba, a čeka nas još i pet finala tamošnjih kupova. Naravno, bliži se i završnica europskih natjecanja, u sva tri (Liga prvaka, Europska liga, Konferencijska liga) ostale su po četiri najbolje momčadi.

Siguran osvajač u EL-u

Brojni su kutovi iz kojih se može analizirati i gledati završnica sezone, no za sve nas je jedan od najzanimljivijih pogleda na završnicu sezone iz kuta hrvatskih reprezentativaca u tim klubovima. Vatreni su nas u posljednjih desetak godina potpuno razmazili osvajanjem najvećih klupskih trofeja i valja u tome uživati dok traje, a ne uzimati to zdravo za gotovo. Najmanje je po jedan Hrvat osvajao Ligu prvaka svake sezone od 2012. do 2021. godine, bez iznimke, a priliku da nastavi taj pozitivan niz Hrvata osvajača ima kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (36), kojemu u dresu madridskog Reala osvajanje Lige prvaka (četiri naslova) nije nimalo strano. Od svih naših reprezentativaca, jedino je Luka ostao u Ligi prvaka jer ostali polufinalisti (Manchester City, Liverpool i Villarreal) u sastavima nemaju Hrvate.

Računajući i Modrića, ukupno 12 hrvatskih nogometaša lovi najvažnije nogometne klupske naslove u završnici ove sezone. Za razliku od Lige prvaka gdje je Modrić sada jedini naš igrač, u Europskoj ligi je već sada, u polufinalu, sigurno da će Hrvatska imati osvajača. Naime, u svakom od četiri polufinalista igra po jedan Hrvat; Nikola Vlašić u West Hamu, Borna Barišić u Glasgow Rangersu, Kristijan Jakić u Eintrachtu te Joško Gvardiol u RB Leipzigu. U polufinalnim dvobojima Jakićev Eintracht igrat će protiv Vlašićeva West Hama, a Barišićevi Rangersi protiv Gvardiolova Leipziga. Otkako je 2009. promijenjen format natjecanja iz Kupa Uefa u Europsku ligu, naši nogometaši nisu bili toliko uspješni kao u Ligi prvaka. U dosadašnjih 13 sezona Europske lige, Hrvati su tri puta osvajali to natjecanje: Ivan Rakitić (Sevilla) 2014., Šime Vrsaljko (Atletico) 2018. i Mateo Kovačić (Chelsea) 2019. I lijepo je vidjeti da se ove godine povećao broj Hrvata u završnici u odnosu na normu.

I u najnovijem europskom natjecanju Hrvatska ima predstavnika. U Konferencijskoj ligi su ostali Roma, Feyenoord, Leicester te Marseille u kojem igra hrvatski reprezentativni stoper Duje Ćaleta-Car. To bi Duji bio prvi trofej u dresu francuskog kluba, a dosad je sedam puta osvajao trofej sa Salzburgom (četiri puta u prvenstvu i tri puta u Kupu).

Što se tiče liga petice, Hrvati se bore za trofeje u tri od pet najjačih liga. Već jednu ruku na trofeju ima Modrić u La Ligi jer Real ima 15 bodova prednosti šest kola prije kraja natjecanja i ubrzo će postati prvak, što će kraljevima biti “tek” treći ligaški naslov u posljednjih deset godina. Modriću će također to biti treći ligaški naslov s madridskim klubom.

U sličnoj su situaciji, s jednom rukom na peharu, i igrači Bayerna iz Münchena. Četiri kola prije kraja Bundeslige imaju devet bodova prednosti nad dortmundskom Borussijom, što znači da će medalju sigurno osvojiti hrvatski reprezentativac, desni bočni igrač Bayerna Josip Stanišić (22), a medalju bi mogao dobiti i Gabriel Vidović (18), hrvatski U-19 reprezentativac koji je debitirao kod Juliana Nagelsmanna u prošlom kolu protiv Arminije zaradivši tri minute na terenu. Ako Bayern koje kolo prije osigura naslov, Nagelsmann bi Vidoviću mogao dati nešto veću minutažu, možda i pokoji start, a mladom ofenzivnom veznjaku bi ukupno trebalo 90 minuta igre kako bi stekao pravo na medalju osvajača Bundeslige.

Talijanska liga je ove sezone jedina liga 'petice' u kojoj Hrvati iz više klubova imaju u završnici sezone priliku osvojiti naslov. Prošlogodišnji osvajači Serie A, nogometaši Intera utrkuju se ponajviše s gradskim rivalom Milanom, a iz sjene vrebaju Napoli i Juventus na trećem, odnosno četvrtom mjestu. Marcelo Brozović i Ivan Perišić žarko žele obraniti naslov prvaka nakon što je Inter odlaskom Antonija Contea bio potpuno otpisan u talijanskoj nogometnoj javnosti. S druge strane, osvajanje svojeg prvog ligaškog naslova u karijeri velika je motivacija za Antu Rebića, koji je zapravo prvi put u tako neizvjesnoj borbi za naslov. Iako je Rebić većinu sezone bio ozlijeđen ili na klupi, taj potencijalni prvi ligaški naslov karijere mu nitko neće moći oduzeti.

Kova po najstariji trofej

U svih pet najjačih klupskih nogometnih nacija igraju se i finala kupova. Brozović i Perišić će u dresu Intera nakon uvjerljive 3:0 polufinalne pobjede protiv Milana u finalu Kupa Italije ići na Juventus, dok u Njemačkoj Joško Gvardiol sa svojim Leipzigom čeka finale DFB Kupa protiv Freiburga. Jedini Hrvat u konkurenciji za osvajanje najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu je Mateo Kovačić, čiji će Chelsea igrati protiv Liverpoola u finalu FA kupa.

Hrvati u igri za velike trofeje u završnici sezone (lige 'petice' i njihovi kupovi + europska natjecanja):

Liga prvaka:

Luka Modrić (Real Madrid)

Europska liga:

Joško Gvardiol (RB Leipzig)

Kristijan Jakić (Eintracht Frankfurt)

Borna Barišić (Glasgow Rangers)

Nikola Vlašić (West Ham)

Konferencijska liga:

Duje Ćaleta-Car (Olympique Marseille)

Serie A:

Marcelo Brozović, Ivan Perišić (Inter)

Ante Rebić (Milan)

La Liga:

Luka Modrić (Real Madrid)

Bundesliga:

Josip Stanišić, Gabriel Vidović (Bayern)

Kup Italije:

Marcelo Brozović, Ivan Perišić (Inter)

FA Kup:

Mateo Kovačić (Chelsea)

Njemački DFB kup:

Joško Gvardiol (RB Leipzig)

