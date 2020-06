Hrvat dobio novog suigrača, u Barcelonu stiže reprezentativac BiH

Miralem Pjanić je novi igrač Barcelone. Katalonski klub je to potvrdio na svojoj službenoj stranici. Barcelona se sa Starom damom dogovorila oko transfera reprezentativca BiH za 62 milijuna eura.

Katalonci su u ponedjeljak i službeno potvrdili transfer 23-godišnjeg brazilskog veznjaka Arthura Mela u Juventus za 72 milijuna eura.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @Miralem_Pjanic

👋 Welcome!

💙❤️ #PjanicCuler