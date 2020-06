Ispričavao se nakon Zadra za koronu, a sada je snimljen kako tulumari!

Alexander Zverev igrao je prije tjedan dana na zadarskom turniru Adria Tour koji je prekinut nakon što se doznalo da je Grigor Dimitrov pozitivan na Covid-19.

Sudionici turnira su testirani, a pozitivni na koronavirus su naši Borna Ćorić i Goran Ivanišević, te prvi tenisač svijeta Novak Đoković i Viktor Troicki koji je ranije igrao u Beogradu.

Svi sudionici turnira morali su odmah ići u samoizolaciju, pa tako i Zverev. No za 23-godišnjeg njemačkog tenisača to baš i ne vrijedi.

'Duboko se ispričavam svima koje sam izložio riziku. Nastavit ću slijediti upute samoizolacije. Ostanite sigurni', javio se Alexander Zverev i poručio kako će 14 dana biti u karanteni.

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster:



“I deeply apologize to anyone that I have put at risk...I will proceed to follow self-isolating guidelines...stay safe 🙏.”



Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv