Hrvat je zaludio Kineze! Bio je najpopularniji stranac, a govori čak devet jezika

Posljednjih nekoliko godina nekako je u svijetu nogometa postao trend da se odlazi u Kinu. Kao što radnici odlaze u Njemačku, tako nogometni svijet ide u Kinu. Igrati, trenirati, bilo što... pa je i Rafael Benítez (59) napustio Newcastle i trenersku karijeru nastavio baš u toj azijskoj zemlji.

Ima 330 nastupa u Kini

Nakon što je trenirao klubove po Španjolskoj, Engleskoj, Italiji, velikane poput Chelseaja, Real Madrida, Valencije, Liverpoola... iskusni stručnjak preuzeo je kineski Dalian Yifeng.

No, kao što je već napisano, nije to nikakvo čudo jer Kina je postala nogometna Meka za one koji žele zaraditi. Nova pozicija trebala bi mu donositi godišnju zaradu od 13 milijuna eura po sezoni, a ono što je svima privuklo pozornost jest to što je u svoj stručni stožer doveo jednog Hrvata.

Darko Matić (38) novi je pomoćnik Rafe Beníteza. Nije ni to neko čudo jer bivši nogometaš je legenda nogometa u Kini. On je stranac koji je najviše obilježio njihovu nogometnu ligu. Ima najveći broj nastupa u Superligi, a u svojoj deset godina dugoj avanturi u Aziji sakupio je 330 nastupa, a njima je dodao pet pogodaka.

Ovo je za njega debi u trenerskom svijetu, igračku karijeru okončao je 2017. godine, a jedno je vrijeme bio i direktor u Beijing Guoanu. U jednom intervjuu za Večernji list rekao je kako je počela njegova kineska avantura.

– Kao klinac znao sam da ću biti nogometaš. Po dolasku u Berlin igrao sam se ispred zgrade s ostalom djecom. I onda mi je jedan prijatelj kazao: “Pa ti igraš bolje od mene, dođi sa mnom u klub igrati.” I tako sam krenuo.

Put ga je vodio preko švicarskog Thuna, nižih njemačkih liga do Seneca. Slovačka je na kraju bila ključna točka njegove karijere.

– Ondje sam igrao 2005. i 2006. godine i vrlo sam se brzo nametnuo. Na jednoj utakmici slučajno je bio agent koji je pratio napadača protivničke momčadi, a nakon utakmice mi je prišao i pitao me želim li u Kinu. U to vrijeme bio sam skeptičan. Doživljavao sam to kao pravu avanturu. No poslušao sam savjet svog pokojnog oca koji mi je rekao: “Sine moj, nemoj se uopće premišljati. Kina će za koju godinu biti glavna država na svijetu.” I tako sam otišao. Ispostavilo se da je tata bio u pravu – prisjećao se Matić u tom intervjuu.

Sada je ta Kina za njega itekako glavna zemlja na svijetu. Igrao je tamo dugi niz godina. Bio je član Tianjin Tede, Beijing Guoana i Chanchun Yataija. Nekoliko godina zaredom bio je proglašavan za najboljeg igrača kineske lige u nekoliko kategorija, bio je i najbolji nogometaš Azije... Njegov dres bio je jedan od najtraženijih u Aziji.

Završili 11. prošle sezone

Sada je trenerski put započeo u Dalian Yifengu. Dosta zanimljivoj momčadi čija se vrijednost prema Transfermarktu procjenjuje na 50,98 milijuna eura.

Trenutačno su deseti na prvenstvenoj tablici. Prošlu su sezonu pomalo zatajili pa prvenstvo zaključili na 11. mjestu tamošnje Superlige. Tim ishodom nije bio zadovoljan vlasnik kluba, posebice kada se u obzir uzme činjenica da je to klub koji na raspolaganju ima igrače poput sjajnog Mareka Hamšika, Yannicka Carrasca, Emmanuela Boatenga... Iako, sastavljeni su uglavnom od kineskih igrača s ovih nekoliko stranaca.

Bilo kako bilo, Matić je itekako uzbuđen zbog nove pozicije i rada s Benítezom. Na svom je Instagram profilu objavio fotografiju s njim uz potpis:

– Ponosan sam što krećem u jedan novi projekt i što ću raditi s jednim od najboljih europskih trenera.

Zanimljivo kod Matića je to što je poliglot. Naime, govori devet jezika. Uz hrvatski, tečno se služi njemačkim, engleskim, francuskim, talijanskim, španjolskim, portugalskim, slovačkim i kineskim! U novom bi klubu tako trebao postati i dijelom stručnog osoblja kao spona između domaćih igrača.

Bit će od velike koristi Benítezu koji se tek pokušava snaći u Kini u kojoj do sada nije radio. Boljeg saveznika u stručnom stožeru od Matića nije mogao naći...