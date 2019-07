Ljepotica se požalila: Muškarci se mogu hvatati za m**a, a mi moramo biti pristojne

Alex Morgan američka je nogometašica koja se prije par dana našla u središtu svojevrsnog skandala kada je pogodak protiv Engleskinja slavila simulirajući ispijanje čaja.

Englezi su to shvatili kao provokaciju, a sve je komentirala čak i bivša prva dama SAD-a Hillary Clinton koja je bila i predsjednički kandidat.

Sada je odlučila progovoriti i Morgan.

"Ja to nisam napravila radi provokacije nego je to bio dio jedne veće priče. Mislim da u sportu postoje dvostruki standardi kad je riječ o sportašima i sportašicama. Mi bismo morale biti pristojne i paziti na to kako se ponašamo. Ne bismo trebale pretjerano slaviti i sve bi trebalo biti umjereno. S druge strane, nogometaši se svako toliko hvataju za m**a i rade slične stvari i nikome ništa", rekla je Morgan.

" my celebration was actually more about ' That's the tea ' which is telling a story " - Alex Morgan pic.twitter.com/kjZpWHxulD