Hrvat i bivši igrač iz Bundeslige iznenada završio u komi, brojni poznati prikupljaju pomoć za obitelj

Krešo Kovačec (56), Hrvat iz Krapine i otac dvoje djece, odigrao je 28 utakmica Bundeslige za Hansu Rostock, s Tennis Borussijom Berlin plasirao se u drugu ligu, a za Hannover 96 postigao je 40 golova u 72 utakmice, a sada je u komi i bori se za život.

Kovačec je morao na hitnu operaciju zbog iznenadne rupture aorte. Tijekom dvanaestosatne operacije zamijenjen mu je i srčani zalistak. Pojavile su se komplikacije koje su zahtijevale daljnju hitnu operaciju mozga. Bivši napadač pretrpio je težak moždani udar i krvarenje u mozgu. Od tada je u komi i dalje je u kritičnom stanju.

Dugogodišnji prijatelj pokrenuo je kampanju na GoFundMe platformi prikupljanja sredstava uz pristanak obitelji i piše: "Njegova supruga i dvoje djece, u dobi od 9 i 15 godina, od tada proživljavaju najgoru noćnu moru u svom životu. Liječnici čine sve što je u njihovoj moći. Ali trenutno nitko ne može reći kojim će putem Krešo krenuti."

Bivši njemački prvoligaš Hannover 96 na svojim je službenim internetskim stranicama podijelio poveznicu na kampanju prikupljanja pomoći koju je pokrenuo dugogodišnji prijatelj Kovačeca. Cilj akcije je barem djelomično financijski olakšati tešku situaciju njegovoj obitelji. Postavljen je cilj od 45.000 eura, a u trenutku objave prikupljeno je više od 36.000 eura.

Među donatorima se našao i Otto Addo, bivši izbornik Gane, koji je s Kovačecom dijelio svlačionicu Hannovera 96. Osim Adda, uz nekadašnjeg napadača igrali su i poznati njemački nogometaši Dieter Hecking, Gerald Asamoah te vratar Jörg Sievers.

Podršku Kovačecu uputila je i Hansa Rostock, koja je u službenom priopćenju njegovoj obitelji poželio mnogo snage i izrazio nadu u njegov što skoriji oporavak.

Kovačec danas živi u Augsburgu, a nakon završetka nogometne karijere radio je kao trgovac rabljenim automobilima.

Kovačec je rođen 1969. u Krapini, a odrastao je u Hamburgu. Nakon neuspješne godine u VfL Bochumu, ostavio je trag u Hannoveru 96 i TeBe Berlinu prije nego što se 1999. preselio u Rostock u Bundesligi. Za Hansu je u tri sezone odigrao 28 utakmica (3 gola). Kasnije je igrao za FC Augsburg i Elversberg. Kovačec je karijeru završio u niželigaškom klubu DJK Augsburg-Lechhausen.