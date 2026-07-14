Manchester City kreće po senzaciju Svjetskog prvenstva. Cijena? Vrtoglavih 100 milijuna eura

Manchester City ozbiljno je zagrizao za dovođenje jednog od najtraženijih mladih veznjaka Europe. Riječ je o 18-godišnjem Ayyoubu Bouaddiju iz Lillea, koji je odličnim igrama za Maroko na Svjetskom prvenstvu dodatno podigao svoju vrijednost i privukao interes brojnih europskih velikana, piše Goal.com.

Prema informacijama novinara The Athletica Davida Ornsteina, engleski doprvak želi što prije zaključiti posao i dovesti talentiranog veznjaka na Etihad već ovog ljeta. U Manchester Cityju vjeruju da Bouaddi može odmah konkurirati za mjesto u momčadi te ga, za razliku od nekih drugih zainteresiranih klubova, ne planiraju slati na posudbu.

Lille je, prema dostupnim informacijama, spreman saslušati ponude, ali neće olako pustiti jednog od svojih najvećih dragulja. Francuski klub čeka povratak igrača s odmora nakon Svjetskog prvenstva kako bi zajedno s njegovim zastupnicima odlučio o sljedećem koraku, a među opcijama je i ostanak u klubu.

Ipak, pregovori neće biti jednostavni. Navodi se kako je Lille postavio odštetni zahtjev od čak 100 milijuna eura, čime želi obeshrabriti većinu zainteresiranih klubova i zadržati što bolju pregovaračku poziciju.

Bouaddi je već neko vrijeme na radaru najvećih europskih momčadi. Arsenal i Manchester United ranije su uspostavili kontakt s njegovim okruženjem, no trenutačno je upravo Manchester City u najboljoj poziciji za realizaciju transfera.

Sada je odluka na mladom Marokancu. Pred njim je izbor između ostanka u Lilleu, gdje bi nastavio razvoj u Ligue 1, ili prelaska na Etihad, gdje bi odmah dobio priliku izboriti se za mjesto u jednoj od najjačih momčadi Europe.